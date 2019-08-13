Финансирование по результатам выборов Рады распределили: деньги из госбюджета получат 11 партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе в то время, как "Слуга народа" больше всего потратила на предвыборную кампанию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, партия имеет право на получение государственного финансирования своей уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных парламентских выборах избирательный список партии получил не менее 2% голосов избирателей.

Так, право на получение госфинансирования получили "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - "За життя", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Всеукраинское объединение "Свобода".

Отмечается, что партии получат право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем ​​открытия первого заседания Рады, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

При этом финансирование уставной деятельности партий в первый год нового созыв Рады начинается с 1 января с одновременным выделением средств, на которые партии имеют право за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Рады нового созыва.

Как сообщали Українські Новини, по последнему распределению финансирования больше всего средств получили "Народный фронт" и "Евросолидарность".

Тем временем "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.