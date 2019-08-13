У Зеленського визнали загрозу припинення транзиту російського газу через Україну з нового року

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що новий склад переговорної групи у тристоронніх переговорах з Росією і ЄС з транзиту газу буде сформований після формування нового уряду.\r\nПро це він заявив в інтерв'ю виданню "BBC Україна", передають Українські Новини."Після формування нового уряду має бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за переговори про підписання або нового або продовження цього контракту", - сказав Данилюк.\r\nТакож він додав, що в України є план "Б" на випадок, якщо не буде досягнуто домовленості про транзит газу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 1 січня 2020 року закінчується термін дії договору на транзит російського газу територією України, який приносить Україні 3 млрд доларів на рік.\r\nВ ході 21-го саміту "Україна-ЄС" Президент Зеленський заявив, що виступає за проведення наступного раунду тристоронніх переговорів по транзиту газу в вересні, як раніше запропонувала російська сторона.\r\nУ той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що переговори з Росією з питання транзиту газу після 2019 року пройдуть після формування нового складу Кабінету Міністрів. "Ці переговори пройдуть після того, коли буде сформований новий склад Кабміну. Наприклад, буде призначений новий міністра енергетики та вугільної промисловості, який буде відповідати за процес переговорів", - сказав Данилюк. Також він додав, що для України важливо зберегти транзит, так як це питання отримання державним бюджетом близько 2,7 млрд доларів на рік, а також це питання функціонування української газотранспортної системи (ГТС).