У Зеленського визнали загрозу припинення транзиту російського газу через Україну з нового року

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що новий склад переговорної групи у тристоронніх переговорах з Росією і ЄС з транзиту газу буде сформований після формування нового уряду.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "BBC Україна", передають Українські Новини.

"Після формування нового уряду має бути сформована нова група і керівник цієї групи, міністр енергетики, який буде відповідати за переговори про підписання або нового або продовження цього контракту", - сказав Данилюк.

Також він додав, що в України є план "Б" на випадок, якщо не буде досягнуто домовленості про транзит газу.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня 2020 року закінчується термін дії договору на транзит російського газу територією України, який приносить Україні 3 млрд доларів на рік.

В ході 21-го саміту "Україна-ЄС" Президент Зеленський заявив, що виступає за проведення наступного раунду тристоронніх переговорів по транзиту газу в вересні, як раніше запропонувала російська сторона.

У той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що переговори з Росією з питання транзиту газу після 2019 року пройдуть після формування нового складу Кабінету Міністрів. "Ці переговори пройдуть після того, коли буде сформований новий склад Кабміну. ​​Наприклад, буде призначений новий міністра енергетики та вугільної промисловості, який буде відповідати за процес переговорів", - сказав Данилюк. Також він додав, що для України важливо зберегти транзит, так як це питання отримання державним бюджетом близько 2,7 млрд доларів на рік, а також це питання функціонування української газотранспортної системи (ГТС).