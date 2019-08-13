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13 серпня 2019, вівторок, 13:41 49
Верховна Рада і партії 2019-08-13T17:00:04+03:00
Українські Новини
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій

Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій

Гроші. Фото: nabu.gov.ua
Гроші. Фото: nabu.gov.ua

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про надання 11 політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності на підставі результатів позачергових виборів до Верховної Ради, які проводилися 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в той час, як "Слуга народу" найбільше витратила на передвиборчу кампанію.

Про це сказано в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, партія має право на отримання державного фінансування своєї статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових парламентських виборах виборчий список партії отримав не менше 2% голосів виборців.

Так, право на отримання держфінансування отримали "Слуга народу", "Опозиційна платформа -"За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана", "Партія Шарія", "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Зазначається, що партії отримають право на державне фінансування їх статутної діяльності з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Ради, обраної на позачергових парламентських виборах 21 липня.

При цьому фінансування статутної діяльності партій у перший рік нового скликання Ради починається з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які партії мають право за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Ради нового скликання.

Як повідомляли Українські Новини, за останнім розподілом фінансування найбільше коштів отримали "Народний фронт" і "Євросолідарність".

Тим часом "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

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