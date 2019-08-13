"Уманьтеплокомуненерго" просить суд зупинити дію граничних тарифів на тепло та гарячу воду для міст облзначення та Києва

"Уманьтеплокомуненерго" просить суд зупинити дію граничних тарифів на тепло та гарячу воду для міст облзначенн

Комунальне підприємство "Уманьтеплокомуненерго" просить Окружний адміністративний суд Києва зупинити дію постанови Кабінету Міністрів, яких уряд встановив граничне значення тарифу на теплопостачання на рівні 1 400 гривень/Гкал на опалювальний сезон 2019-2020 роки у разі обладнання житлового приміщення лічильником тепла для міст обласного значення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшла заява про забезпечення позову, про зупинення дії постанови Кабміну, яким були встановлені граничні значення тарифу на послуги теплопостачання для населення на опалювальний сезон 2019-2020 роки. Позивачем зазначено комунальне підприємство "Уманьтеплокомуненерго", відповідачем - Кабмін", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що позивач просить суд призупинити дію постанови Кабміну від 26 червня 2019 року № 560 "Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг" до набрання законної сили рішення по справі про визнання протиправним та скасування пунктів 1 і 2 відповідної постанови уряду.

У свою чергу наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні раніше змінилася методика формування платіжок за теплопостачання і воду.

Тим часом з 1 травня населення платить за комуналку за новими правилами може укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги.