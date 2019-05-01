С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам

1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предусматривает закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками услуг ЖКХ.\r\nТакже, с мая придется платить за каждый использованный кубометр воды и Гкал тепла.\r\nТе, кто задерживает платежи, будут платить штраф.\r\nПотребители коммунальных услуг должны пускать проверяющих в свое жилье.\r\nТакже за долги услуги будут отключать.\r\nВсе, что тратится в доме, будет оплачиваться жильцами. Платить придется за домовой счетчик.\r\nСтоит отметить, что при ненадлежащем качестве услуг за них можно не платить или платить меньше.\r\nКак сообщали Українські Новини, киевлянам готовят подорожание горячей воды и тепла с 1 мая.\r\nТакже украинцы начали получать субсидии "живыми" деньгами.\r\nОщадбанк разъяснил механизм получения монетизированных субсидий.\r\nТем временем, киевляне в январе ошибочно оплатили 39 млн грн старому поставщику электроэнергии.\r\nВ Украине изменятся платежки за электроэнергию: 1 января стартовала реформа рынка электроэнергии.