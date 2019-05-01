С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам

1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предусматривает закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками услуг ЖКХ.

Также, с мая придется платить за каждый использованный кубометр воды и Гкал тепла.

Те, кто задерживает платежи, будут платить штраф.

Потребители коммунальных услуг должны пускать проверяющих в свое жилье.

Также за долги услуги будут отключать.

Все, что тратится в доме, будет оплачиваться жильцами. Платить придется за домовой счетчик.

Стоит отметить, что при ненадлежащем качестве услуг за них можно не платить или платить меньше.

Как сообщали Українські Новини, киевлянам готовят подорожание горячей воды и тепла с 1 мая.

Также украинцы начали получать субсидии "живыми" деньгами.

Ощадбанк разъяснил механизм получения монетизированных субсидий.

Тем временем, киевляне в январе ошибочно оплатили 39 млн грн старому поставщику электроэнергии.

В Украине изменятся платежки за электроэнергию: 1 января стартовала реформа рынка электроэнергии.