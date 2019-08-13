підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 11:37 13
Економіка 2019-08-13T13:46:12+03:00
Українські Новини
Кабмін намагається повернути собі можливість призначати і звільняти керівництво "Нафтогазу"

Кабмін намагається повернути собі можливість призначати і звільняти керівництво "Нафтогазу"

Нафтогаз
Нафтогаз

Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв до розгляду апеляцію Кабінету Міністрів щодо рішення про призупинення можливості призначати та звільняти правління та голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

"Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Кабміну на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 травня 2019 року по справі за позовом Всеукраїнського галузевого об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" в Кабміні, третя особа - Акціонерне товариство "Нафтогаз україни" про визнання протиправним та нечинним постанови Кабміну від 6 березня 2019 року №226", - йдеться в ньому.

Наголошується, що постанова вступає в законну силу з моменту його підписання суддями і не може бути оскаржена в касаційному порядку.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав в суд на Кабмін через методику формування цін на газ.

Також Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва.

Більше новин про: Нафтогаз Кабмін Апеляція

Архів
Новини
FlixBus і Gunsel будуть здійснювати спільні перевезення з Києва до Польщі та Чехії 13:51
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій 13:41
Львівський губернатор Мальський залишився без заступників 13:34
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok