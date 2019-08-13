Кабмін намагається повернути собі можливість призначати і звільняти керівництво "Нафтогазу"

Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв до розгляду апеляцію Кабінету Міністрів щодо рішення про призупинення можливості призначати та звільняти правління та голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

"Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Кабміну на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 травня 2019 року по справі за позовом Всеукраїнського галузевого об'єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" в Кабміні, третя особа - Акціонерне товариство "Нафтогаз україни" про визнання протиправним та нечинним постанови Кабміну від 6 березня 2019 року №226", - йдеться в ньому.

Наголошується, що постанова вступає в законну силу з моменту його підписання суддями і не може бути оскаржена в касаційному порядку.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" подав в суд на Кабмін через методику формування цін на газ.

Також Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва.