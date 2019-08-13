МЗС рекомендує українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення в Гонконзі

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення в Гонконзі у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою після масових протестів у країні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку із загостренням ситуації безпеки в Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг) КНР, через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України враховувати надзвичайні обставини, які склалися, обмежити пересування на території Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зборах, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правила перебування іноземців в цьому Спеціальному адміністративному районі, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації", - йдеться в ньому.

МЗС рекомендує також пасажирам перевірити статус авіарейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу.

Крім цього, для оперативності в комунікації МЗС розробив програму "Друг", яке є інструментом попередження, а в разі кризової ситуації - розшуку і надання сприяння громадянам України в надзвичайній ситуації за кордоном.

Наголошується, що в разі виникнення надзвичайної події в країні, в якій громадянин України зареєструвався, система надсилає актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на номер телефону або повідомлення на електронну адресу. Крім того, посольство або консульство України зможуть встановити зв'язок з громадянами.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Гонконзі почалися ще 16 червня, тоді майже два мільйони громадян вийшли на вулиці з приводу законопроекту про екстрадицію, протестувальники вимагають скасувати закон і відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем. 1 липня поліції вдалося ненадовго розігнати демонстрантів.

У червні МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок в Судан через погіршення ситуації з безпекою.

Раніше Також МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок до Індонезії через цунамі і вулкани.