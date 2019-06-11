подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 18:54 55
Внешняя политика 2019-06-11T19:30:01+03:00
Українські Новини
МИД рекомендует украинцам не посещать одну из стран Восточной Африки

МИД рекомендует украинцам не посещать одну из стран Восточной Африки

Обострение ситуации в Судане. Фото: Halir39076075/Twitter
Обострение ситуации в Судане. Фото: Halir39076075/Twitter

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Судан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью в Республике Судан, массовыми демонстрациями и столкновениями протестующих с представителями силовых структур Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться пока от поездок в Республику Судан, а тем гражданам, которые уже находятся в этой стране, покинуть ее территорию", - сказано в нем.

В случае отсутствия возможности безопасно выехать из страны рекомендуется не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

При возникновении обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле в Судане военные взяли власть в свои руки, арестовав президента.

Также МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индонезию из-за цунами и вулканов.

Больше новостей о: МИД Украины Судан Обострение

Архив
Новости
Омелян предрек, что Зеленский станет "бандеровцем" к концу срока президента 20:22
Инфляция в мае превысила прогноз НБУ 20:03
"Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев 20:00
Взятка. Фото: Нацполиция
Глава общины получил $25 тыс. взятки за земучастки в Днипре 19:39
На Донбассе боевики при обстрелах ранили двух украинских военных 19:35
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok