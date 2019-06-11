МИД рекомендует украинцам не посещать одну из стран Восточной Африки

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Судан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.\r\n"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью в Республике Судан, массовыми демонстрациями и столкновениями протестующих с представителями силовых структур Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться пока от поездок в Республику Судан, а тем гражданам, которые уже находятся в этой стране, покинуть ее территорию", - сказано в нем.\r\nВ случае отсутствия возможности безопасно выехать из страны рекомендуется не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.\r\nПри возникновении обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле в Судане военные взяли власть в свои руки, арестовав президента.\r\nТакже МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индонезию из-за цунами и вулканов.