МИД рекомендует украинцам не посещать одну из стран Восточной Африки

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Судан в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью в Республике Судан, массовыми демонстрациями и столкновениями протестующих с представителями силовых структур Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться пока от поездок в Республику Судан, а тем гражданам, которые уже находятся в этой стране, покинуть ее территорию", - сказано в нем.

В случае отсутствия возможности безопасно выехать из страны рекомендуется не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

При возникновении обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле в Судане военные взяли власть в свои руки, арестовав президента.

Также МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индонезию из-за цунами и вулканов.