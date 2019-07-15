Более ста тысяч людей снова вышли на протесты в Гонконге

Десятки тысяч людей собрались в воскресенье, 14 июля, в большом пригороде Гонконга из-за непрекращающегося гнева в связи с тем, что правительство приняло законопроект об экстрадиции, который возродил страхи перед Китаем, усилившим контроль над бывшей британской колонией и подрывающим ее свободы. Об этом сообщает Reurets.

Столкновения вспыхнули, когда протестующие швырнули в полицию зонтики и пластиковые бутылки, которые нанесли ответный удар, выпустив перцовый баллончик среди хаотических сцен в торговом центре, в котором размещены некоторые из крупнейших мировых брендов класса люкс.





Проесты в Гонконге. Скриншот: hkaddoilhk/Instagram

"В наши дни доверия к Китаю нет, поэтому протестующие выходят", - сказала 73-летняя Дженни Кван.

Вооруженный лидер Гонконга, Кэрри Лэм, заявила, что законопроект об экстрадиции "мертв", но противники говорят, что они не согласятся ни с чем, кроме ее официального отзыва.



Некоторые протестующие в воскресенье держали плакаты с призывом к президенту США Дональду Трампу: "Пожалуйста, освободите Гонконг" и "Защитите нашу Конституцию".



Другие махали британскими и американскими флагами, в то время как баннеры, призывающие к независимости Гонконга, вздымались в знойном ветре от самодельных флагштоков.



На одном плакате была изображена фотография китайского лидера Си Цзиньпина со словами: "Выйди в Китай, исчезни навсегда".



Большинство демонстрантов разошлись вскоре после того, как небольшая группа спела христианский гимн "Пой Аллилуйя Господу", который стал маловероятным гимном протестов.

По словам организаторов, около 115 000 человек приняли участие в воскресном митинге. Полиция оценила число в 28 000 в его пике.



Как сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня, тогда почти два миллиона граждан вышли на улицы по поводу законопроекта об экстрадиции, протестующие требуют отменить закон и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем. 1 июля полиции ненадолго удалось разогнать демонстрантов.