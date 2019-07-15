Более ста тысяч людей снова вышли на протесты в Гонконге

Десятки тысяч людей собрались в воскресенье, 14 июля, в большом пригороде Гонконга из-за непрекращающегося гнева в связи с тем, что правительство приняло законопроект об экстрадиции, который возродил страхи перед Китаем, усилившим контроль над бывшей британской колонией и подрывающим ее свободы. Об этом сообщает Reurets.Столкновения вспыхнули, когда протестующие швырнули в полицию зонтики и пластиковые бутылки, которые нанесли ответный удар, выпустив перцовый баллончик среди хаотических сцен в торговом центре, в котором размещены некоторые из крупнейших мировых брендов класса люкс.\r\nПроесты в Гонконге. Скриншот: hkaddoilhk\/Instagram \r\n"В наши дни доверия к Китаю нет, поэтому протестующие выходят", - сказала 73-летняя Дженни Кван.\r\nВооруженный лидер Гонконга, Кэрри Лэм, заявила, что законопроект об экстрадиции "мертв", но противники говорят, что они не согласятся ни с чем, кроме ее официального отзыва.Некоторые протестующие в воскресенье держали плакаты с призывом к президенту США Дональду Трампу: "Пожалуйста, освободите Гонконг" и "Защитите нашу Конституцию". Другие махали британскими и американскими флагами, в то время как баннеры, призывающие к независимости Гонконга, вздымались в знойном ветре от самодельных флагштоков.На одном плакате была изображена фотография китайского лидера Си Цзиньпина со словами: "Выйди в Китай, исчезни навсегда".Большинство демонстрантов разошлись вскоре после того, как небольшая группа спела христианский гимн "Пой Аллилуйя Господу", который стал маловероятным гимном протестов.\r\nПо словам организаторов, около 115 000 человек приняли участие в воскресном митинге. Полиция оценила число в 28 000 в его пике.Как сообщали Українські Новини, протесты в Гонконге начались еще 16 июня, тогда почти два миллиона граждан вышли на улицы по поводу законопроекта об экстрадиции, протестующие требуют отменить закон и отставку главы администрации Гонконга Керри Лем. 1 июля полиции ненадолго удалось разогнать демонстрантов.