підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Градуси дійдуть до +35 і різко впадуть в два рази: синоптик попередила про контрасти і фронти
13 серпня 2019, вівторок, 06:00 37 Карта
Життя 2019-08-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
Градуси дійдуть до +35 і різко впадуть в два рази: синоптик попередила про контрасти і фронти

Градуси дійдуть до +35 і різко впадуть в два рази: синоптик попередила про контрасти і фронти

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

13 серпня в Україні з найближчої тижневої перспективи очікується найсильніша спека, яка перевищуватиме +35 градусів, проте потім температура піде на спад.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в більшості областей становитиме +30...+35 градусів. У східних областях очікується +26...+32 градуси, на Волині, в Рівненській, Львівській областях буде свіже повітря, +24...+28 градусів", - повідомила синоптик.

За її словами, грозові дощі пройдуть у вівторок у зоні атмосферного фронту на заході, ввечері на півночі України і також у Вінницькій області.

"Температурні контрасти - значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити в сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалами. Уважно!", - попередила синоптик.

Діденко зазначила, що на решті території України - південь, схід, велика частина центру - буде сухо і сонячно.

У Києві 13 серпня, у вівторок, очікується спекотна погода. Температура повітря протягом дня +31...+34 градуси. Дощ з грозою можливий у столиці у другій половині дня або, швидше, ввечері.

За словами синоптика, на Маковія, в середу, спека в Україні триватиме. Проте вже в західних областях розпочнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на заході передбачається +18...+24 градуси.

Надалі похолодання поступово буде поширюватися всією Україною.

Довше протримаються схід, південь і центральні області, ближче до сходу спека послабшає лише наприкінці тижня, в суботу-неділю.

"13 серпня ховаємося від спеки, 14 серпня робимо коржі, 15 серпня тримаємо ближче цитрамон-нурофен, в кінці тижня наздоганяємо літню погоду на півдні та сході України", - порадила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

Тим часом після 35-градусної спеки в Україні знову похолоднішає.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні Атмосферний фронт спека

Архів
Новини
Гривня повернула курс на зміцнення: долар і євро знову просіли в обмінниках 10:07
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ 09:45
Лондонський університет припинить продаж бургерів для боротьби з глобальним потеплінням 09:20
Маленькі порції і підміна алкоголю: як ресторани обдурюють клієнтів і що робити 08:56
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Інтерпол відмовив у розшуку Калюжного, назвавши справу "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів політичною маніпуляцією, - ЗМІ 12:51
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok