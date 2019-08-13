Градуси дійдуть до +35 і різко впадуть в два рази: синоптик попередила про контрасти і фронти

13 серпня в Україні з найближчої тижневої перспективи очікується найсильніша спека, яка перевищуватиме +35 градусів, проте потім температура піде на спад.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Температура повітря в більшості областей становитиме +30...+35 градусів. У східних областях очікується +26...+32 градуси, на Волині, в Рівненській, Львівській областях буде свіже повітря, +24...+28 градусів", - повідомила синоптик.\r\nЗа її словами, грозові дощі пройдуть у вівторок у зоні атмосферного фронту на заході, ввечері на півночі України і також у Вінницькій області.\r\n"Температурні контрасти - значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити в сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалами. Уважно!", - попередила синоптик.\r\nДіденко зазначила, що на решті території України - південь, схід, велика частина центру - буде сухо і сонячно.\r\nУ Києві 13 серпня, у вівторок, очікується спекотна погода. Температура повітря протягом дня +31...+34 градуси. Дощ з грозою можливий у столиці у другій половині дня або, швидше, ввечері.\r\nЗа словами синоптика, на Маковія, в середу, спека в Україні триватиме. Проте вже в західних областях розпочнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на заході передбачається +18...+24 градуси.\r\nНадалі похолодання поступово буде поширюватися всією Україною.\r\nДовше протримаються схід, південь і центральні області, ближче до сходу спека послабшає лише наприкінці тижня, в суботу-неділю.\r\n"13 серпня ховаємося від спеки, 14 серпня робимо коржі, 15 серпня тримаємо ближче цитрамон-нурофен, в кінці тижня наздоганяємо літню погоду на півдні та сході України", - порадила синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.\r\nТим часом після 35-градусної спеки в Україні знову похолоднішає.