Градуси дійдуть до +35 і різко впадуть в два рази: синоптик попередила про контрасти і фронти

13 серпня в Україні з найближчої тижневої перспективи очікується найсильніша спека, яка перевищуватиме +35 градусів, проте потім температура піде на спад.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в більшості областей становитиме +30...+35 градусів. У східних областях очікується +26...+32 градуси, на Волині, в Рівненській, Львівській областях буде свіже повітря, +24...+28 градусів", - повідомила синоптик.

За її словами, грозові дощі пройдуть у вівторок у зоні атмосферного фронту на заході, ввечері на півночі України і також у Вінницькій області.

"Температурні контрасти - значні, спека набере обертів, тому в окремих районах дощі можуть переходити в сильні зливи і навіть супроводжуватися шквалами. Уважно!", - попередила синоптик.

Діденко зазначила, що на решті території України - південь, схід, велика частина центру - буде сухо і сонячно.

У Києві 13 серпня, у вівторок, очікується спекотна погода. Температура повітря протягом дня +31...+34 градуси. Дощ з грозою можливий у столиці у другій половині дня або, швидше, ввечері.

За словами синоптика, на Маковія, в середу, спека в Україні триватиме. Проте вже в західних областях розпочнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на заході передбачається +18...+24 градуси.

Надалі похолодання поступово буде поширюватися всією Україною.

Довше протримаються схід, південь і центральні області, ближче до сходу спека послабшає лише наприкінці тижня, в суботу-неділю.

"13 серпня ховаємося від спеки, 14 серпня робимо коржі, 15 серпня тримаємо ближче цитрамон-нурофен, в кінці тижня наздоганяємо літню погоду на півдні та сході України", - порадила синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

Тим часом після 35-градусної спеки в Україні знову похолоднішає.