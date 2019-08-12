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12 августа 2019, понедельник, 13:31 103 Карта
Жизнь 2019-08-12T13:34:24+03:00
Українські Новини
Температура перевалит за +34: во вторник всю Украину ждет сильная жара

Температура перевалит за +34: во вторник всю Украину ждет сильная жара

Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В то время, как атмосферные фронты сразятся с жарой, 13 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами существенные, грозы, днем кое-где град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.

В Карпатах кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +14…+19 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Моршине кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в Сумской области без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, в Сумской области +10…+15 градусов, днем +27…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза; ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +27…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31 градус.

12 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, после 35-градусной жары в Украине снова похолодает.

Также синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.

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