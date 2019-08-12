Температура перевалит за +34: во вторник всю Украину ждет сильная жара

В то время, как атмосферные фронты сразятся с жарой, 13 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, днем местами существенные, грозы, днем кое-где град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+34 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +14…+19 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nВ Моршине кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременные дожди, днем местами существенные, температура ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в Сумской области без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, в Сумской области +10…+15 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза; ветер южный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +27…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +20…+22 градуса, днем +29…+31 градус.\r\n12 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, после 35-градусной жары в Украине снова похолодает.\r\nТакже синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине.