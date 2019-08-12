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12 августа 2019, понедельник, 06:15 85 Карта
Жизнь 2019-08-12T06:15:02+03:00
Українські Новини
После 35-градусной жары в Украине снова похолодает: прогноз погоды

После 35-градусной жары в Украине снова похолодает: прогноз погоды

Жара Фото: pixabay.com
Жара Фото: pixabay.com

Погода в понедельник, 12 августе, будет в Украине жаркой. В течение дня ожидается +26..+32 градуса, на крайнем западе, на юго-западе - Черновицкая область, Одесская область - вероятно до +35 градусов.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Дождей не будет, только на Волыни, Ровенщине и Львовщине возможны локальные грозовые очаги. В Киеве понедельник ожидается солнечным и жарким, днем ​​+28..+30 градусов. С ближайшей перспективы сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник", - написала она.

Также синоптик отметила, что в дальнейшем жара еще побудет на Юге, Востоке, в центральных областях, но к пятнице постепенно уйдет за пределы Украины.

Прогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоПрогноз погоды. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини, в августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.

Кроме того, синоптики спрогнозировали погоду до октября. В конце сентября ожидаются заморозки с резким снижением температуры воздуха, а в октябре температура воздуха ночью может достигать минусовых показателей.

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