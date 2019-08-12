Повітря розжарилося до +42 в тіні в Європі: нинішній липень став найспекотнішим в історії

Балкани потерпають від шаленої спеки — влада звернулася з проханням до людей залишитися вдома по можливості.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.\r\nВ понеділок у Боснії і Хорватії температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм, самого високого рівня в регіоні цього літа.\r\nВ південному боснійському місті Мостар температура досягла 42 градусів тепла в понеділок.\r\nУ центрі Белграда вулиці протягом дня були порожніми. Багато хто охолоджувалися в річках Дунай і Сава. У белградських парках встановили цистерни з питною водою.\r\nМетеорологи прогнозують зниження температури у кінці цього тижня з можливими сильними грозами у всьому регіоні.\r\nПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко \r\nРаніше Українські Новини писали, що в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.\r\nТакож синоптики спрогнозували погоду до жовтня.\r\nТим часом, стало відомо, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні: синоптик дав прогноз на серпень-вересень.