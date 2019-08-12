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12 серпня 2019, понеділок, 22:00 11
Життя 2019-08-12T23:00:01+03:00
Українські Новини
Повітря розжарилося до +42 в тіні в Європі: нинішній липень став найспекотнішим в історії

Повітря розжарилося до +42 в тіні в Європі: нинішній липень став найспекотнішим в історії

Спека. Фото: bun.com.ua
Спека. Фото: bun.com.ua

Балкани потерпають від шаленої спеки — влада звернулася з проханням до людей залишитися вдома по можливості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

В понеділок у Боснії і Хорватії температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм, самого високого рівня в регіоні цього літа.

В південному боснійському місті Мостар температура досягла 42 градусів тепла в понеділок.

У центрі Белграда вулиці протягом дня були порожніми. Багато хто охолоджувалися в річках Дунай і Сава. У белградських парках встановили цистерни з питною водою.

Метеорологи прогнозують зниження температури у кінці цього тижня з можливими сильними грозами у всьому регіоні.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Раніше Українські Новини писали, що в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Тим часом, стало відомо, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні: синоптик дав прогноз на серпень-вересень.

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