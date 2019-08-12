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12 серпня 2019, понеділок, 21:50 22
Політика 2019-08-12T23:15:01+03:00
Українські Новини
Смолій заявляє, що не отримував від НАЗК результати перевірки декларацій

Смолій заявляє, що не отримував від НАЗК результати перевірки декларацій

Яків Смолій
Яків Смолій

Голова Національного банку Яків Смолій, в декларації якого НАЗК знайшло багатомільйонні порушення, не отримував від Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) інформації про результати перевірки декларацій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національного банку в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Голова Національного банку Яків Смолій не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції ніякої інформації про результати перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки", - сказано в ньому.

У повідомленні також сказано, що Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційним органами і надавати коментарі та необхідну інформацію з перевірки ознак декларування недостовірної інформації.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину.

Раніше стало відомо, що НАЗК виявило порушення в декларації Труби. Він не задекларував деякі відомості, зокрема нерухомість дітей, а також вартість цінних паперів.

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