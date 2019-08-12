Смолій заявляє, що не отримував від НАЗК результати перевірки декларацій

Голова Національного банку Яків Смолій, в декларації якого НАЗК знайшло багатомільйонні порушення, не отримував від Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) інформації про результати перевірки декларацій.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Національного банку в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Голова Національного банку Яків Смолій не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції ніякої інформації про результати перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки", - сказано в ньому.

У повідомленні також сказано, що Смолій готовий продовжувати співпрацю з антикорупційним органами і надавати коментарі та необхідну інформацію з перевірки ознак декларування недостовірної інформації.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину.

Раніше стало відомо, що НАЗК виявило порушення в декларації Труби. Він не задекларував деякі відомості, зокрема нерухомість дітей, а також вартість цінних паперів.