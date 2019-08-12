Закони для преси будуть писати люди Коломойського, - ЗМІ

У "Слузі народу", яка виступає за скорочення кількості Комітетів Верховної Ради, планують обрізати функції Комітету зі свободі слова - перед тим як віддати його опозиції.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на чернетку документа, який опинився в розпорядженні редакції.

Повідомляється, що документ планують ухвалити на першому робочому засіданні Ради наприкінці серпня. При цьому системні повноваження щодо регулювання діяльності ЗМІ в Україні передадуть новому комітету Ради.

За інформацією видання, Комітету зі свободи слова залишать тільки три функції:

Забезпечення свободи слова

Права громадян на інформацію

Захист прав та свобод працівників ЗМІ

Фото: Країна

Як повідомляє видання, урізаний варіант Комітету перетворює його в "книгу скарг" і відсікає від прийняття стратегічних рішень про долю ЗМІ, зокрема таких, як державна політика в сфері інформації та інформаційної безпеки.

"Більш глобальні питання тепер "спливають" у комітет з гуманітарної політики - його очолить ставленик правлячої партії, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко... Також туди увійде ще один "Слуга народу" - політтехнолог Микита Потураєв. Який вже підтвердив, що саме його комітет буде займатися медійними законопроектами, зокрема про аудіовізуальні послуги, друковані ЗМІ, інтернет-видання і нагляд за пресою. ...А "обрізаний" комітет по свободі слова "Слуга народу" планує віддати опозиції, заявив Потураєв. Однією з головних завдань "великого" гуманітарного комітету (де і буде насправді вирішуватися доля ЗМІ), Потураєв назвав деолігархізацію медіа, яка буде вписана в окремий закон. При цьому його не бентежить, що очолювати комітет буде багаторічний топ-менеджер олігарха Ігоря Коломойського", - пише видання.

Як повідомляли Українські новини, Політична партія "Слуга народу" виступає за скорочення кількості комітетів Верховної Ради з 27 до 22.

Перше засідання першої сесії Верховної Ради 9-го скликання пройде 29 серпня.