підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 серпня 2019, понеділок, 18:14 10
Верховна Рада і партії 2019-08-12T19:15:02+03:00
Українські Новини
Закони для преси будуть писати люди Коломойського, - ЗМІ

Закони для преси будуть писати люди Коломойського, - ЗМІ

Рада. Фото: сайт Президента України
Рада. Фото: сайт Президента України

У "Слузі народу", яка виступає за скорочення кількості Комітетів Верховної Ради, планують обрізати функції Комітету зі свободі слова - перед тим як віддати його опозиції.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на чернетку документа, який опинився в розпорядженні редакції.

Повідомляється, що документ планують ухвалити на першому робочому засіданні Ради наприкінці серпня. При цьому системні повноваження щодо регулювання діяльності ЗМІ в Україні передадуть новому комітету Ради.

За інформацією видання, Комітету зі свободи слова залишать тільки три функції:

  • Забезпечення свободи слова
  • Права громадян на інформацію
  • Захист прав та свобод працівників ЗМІ

Фото: КраїнаФото: Країна

Як повідомляє видання, урізаний варіант Комітету перетворює його в "книгу скарг" і відсікає від прийняття стратегічних рішень про долю ЗМІ, зокрема таких, як державна політика в сфері інформації та інформаційної безпеки.

"Більш глобальні питання тепер "спливають" у комітет з гуманітарної політики - його очолить ставленик правлячої партії, гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко... Також туди увійде ще один "Слуга народу" - політтехнолог Микита Потураєв. Який вже підтвердив, що саме його комітет буде займатися медійними законопроектами, зокрема про аудіовізуальні послуги, друковані ЗМІ, інтернет-видання і нагляд за пресою. ...А "обрізаний" комітет по свободі слова "Слуга народу" планує віддати опозиції, заявив Потураєв. Однією з головних завдань "великого" гуманітарного комітету (де і буде насправді вирішуватися доля ЗМІ), Потураєв назвав деолігархізацію медіа, яка буде вписана в окремий закон. При цьому його не бентежить, що очолювати комітет буде багаторічний топ-менеджер олігарха Ігоря Коломойського", - пише видання.

Як повідомляли Українські новини, Політична партія "Слуга народу" виступає за скорочення кількості комітетів Верховної Ради з 27 до 22.

Перше засідання першої сесії Верховної Ради 9-го скликання пройде 29 серпня.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики комітети Верховної Ради

Архів
Новини
СБУ затримала злочинне угрупування, яким керував "злодій в законі" 19:02
Порошенко висунув умову для перевірки на детекторі брехні 18:47
Зеленський звільнив 4 глав райадміністрацій у Донецькій області 18:32
Закони для преси будуть писати люди Коломойського, - ЗМІ 18:14
ДБР проводить обшуки на митницях на Волині 18:01
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok