"Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє про негативний вплив зростання вартості електрики на собівартість своєї продукції

"Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє про негативний вплив зростання вартості електрики на собівартість своєї пр

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) відзначає негативний вплив зростання вартості електроенергії на 20% у липні порівняно з червнем на собівартість продукції підприємства.

Про це говориться в повідомленні комбінату, передають Українські Новини.

"У липні вартість електроенергії для "Арселор Міттал Кривий Ріг" зросла в середньому на 20% порівняно з червнем. Відчутне зростання витрат за цією статтею негативно позначається на собівартості продукції підприємства після запровадження Урядом з 1 липня нової моделі оптового ринку електроенергії, а також зміни тарифу за передачу електроенергії (до 347,43 грн/МВт год)", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, щомісяця комбінат споживає від 300 до 340 млн кВт-год залежно від обсягів виробництва і графіків завантаження основних агрегатів.

"Зростання витрат по електроенергії склало майже 20%. Мова йде про оплату активної і реактивної електроенергії, послуг за її розподіл, передачу та диспетчерське управління. Здорожчання кіловат-години призведе до подальшого зростання витрат. Адже ціни на електроенергію зросли не тільки для нас, але і для багатьох наших постачальників послуг, сировини і різної продукції. Через деякий час ми очікуємо хвилю кумулятивного ефекту через зростання витрат на електроенергію – постачальники підвищать вартість своїх послуг і товарів, що також негативно позначиться на собівартості нашої продукції", - сказав начальник управління закупівлі сировини адміністрації з постачання "Арселор Міттал Кривий Ріг" Олег Айко.

У повідомленні наголошується, що державі необхідно вжити заходів для приведення тарифів до порівнянного рівня з світовими тенденціями.

Наголошується, що сьогодні європейські металурги платять за електроенергію на 25% менше, ніж українські, - і це погіршує конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ заявила, що виявила порушення радіаційної безпеки на комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг", однак підприємство заперечує порушення.

95,1266% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.