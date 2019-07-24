В "Арселор Миттал Кривой Рог" заявили, что не нарушали радиационную безопасность

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) отрицает обвинения Службы безопасности Украины в нарушении радиационной безопасности на предприятии.

Об этом в интервью изданию "The Page" сообщил исполняющий обязанности генерального директора комбината Александр Иванов, передают Українськi Новини.

"Все металлургические комбинаты, на которых работают машины непрерывной разливки стали, используют специальные датчики, которые замеряют уровень стали в кристаллизаторе. Все эти датчики основаны на работе излучателя кобальт-60, который имеет радиационный фон. Компания, которая поставила нам это оборудование, – это SMS Group, они уже построили около ста таких машин по всему миру. И поэтому сомневаться в их компетентности не стоит", - сказал он.

По словам и. о. гендиректора, для того чтобы этот проект полностью соответствовал украинскому действующему законодательству, предприятие привлекло сертифицированную компанию "Электрон", которую им предложила Государственная инспекция по радиационному контролю.

Он отметил, что компания "Электрон" полностью выполнила часть проекта по этому датчику, а "Арселор Миттал Кривой Рог" выполнил собственными силами замеры.

"Кстати, наша заводская лаборатория также сертифицирована, также имеет соответствующую лицензию на выполнение подобного рода работ. И наши замеры показали, что этих замечаний нет и быть не может", - добавил Иванов.

Также и. о. гендиректора добавил, что 20 сотрудников СБУ, которые затребовали ряд документов, в том числе финансовых и строительных проектов, и осуществляли фактические замеры радиационного фона непосредственно у источника излучения.

При этом Иванов подчеркнул, что в том же протоколе, который был продемонстрирован на пресс-конференции СБУ, было указано, что все показатели находятся в норме.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ заявила, что выявила нарушения радиационной безопасности на комбинате "Арселор Миттал Кривой Рог".

95,1266% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.