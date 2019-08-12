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12 серпня 2019, понеділок, 13:55 8
Силові структури 2019-08-12T14:15:01+03:00
Українські Новини
Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64

Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

Згідно з ним, при модернізації в бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, що забезпечує виявлення, розпізнавання і знищення противника вогнем 125-мм гармати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

У той же час інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, які мають високу стійкість до світлових перешкод і не чутливі до засвічення навіть при використанні противником спеціальних перешкод в інфрачервоному діапазоні.

Також Т-64 зразка 2017 отримав новий динамічний захист, який ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним і бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".

Ще однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від держпідприємства "Оризон-Навігація", що входить до складу "Укроборонпрому".

Цей навігаційний комплекс працює в автоматизованій цифровій системі, дозволяє в режимі онлайн обмінюватися надійно зашифрованими даними.

Дані про місцезнаходження кожної машини можуть надходити до командувачів всіх рівнів, від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Танки також оснащуються новими цифровими станціями "Либідь К-2РБ", які забезпечують захищений від перешкод і перехоплення зв'язок на відстані до 70 км.

Раніше модернізацію танків Т-64 проводив тільки Харківський бронетанковий завод.

Потужності двох танкових підприємств дозволяють, при наявності стабільного замовлення і фінансування з боку замовника, провести модернізацію всіх Т-64 в найближчій перспективі.

Як повідомляли Українські Новини, входить в "Укроборонпром" підприємство приступило до розробки варіанту модернізації патрульних катерів берегової охорони Island.

В 2018 році "Укроборонпром" збільшив дохід на 32%.

РНБО збирається створити координаційний центр для реформування держконцерну.

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