Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, при модернізації в бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, що забезпечує виявлення, розпізнавання і знищення противника вогнем 125-мм гармати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.\r\nУ той же час інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, які мають високу стійкість до світлових перешкод і не чутливі до засвічення навіть при використанні противником спеціальних перешкод в інфрачервоному діапазоні.\r\nТакож Т-64 зразка 2017 отримав новий динамічний захист, який ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним і бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".\r\nЩе однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від держпідприємства "Оризон-Навігація", що входить до складу "Укроборонпрому".\r\nЦей навігаційний комплекс працює в автоматизованій цифровій системі, дозволяє в режимі онлайн обмінюватися надійно зашифрованими даними.\r\nДані про місцезнаходження кожної машини можуть надходити до командувачів всіх рівнів, від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією.\r\nТанки також оснащуються новими цифровими станціями "Либідь К-2РБ", які забезпечують захищений від перешкод і перехоплення зв'язок на відстані до 70 км.\r\nРаніше модернізацію танків Т-64 проводив тільки Харківський бронетанковий завод.\r\nПотужності двох танкових підприємств дозволяють, при наявності стабільного замовлення і фінансування з боку замовника, провести модернізацію всіх Т-64 в найближчій перспективі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, входить в "Укроборонпром" підприємство приступило до розробки варіанту модернізації патрульних катерів берегової охорони Island.\r\nВ 2018 році "Укроборонпром" збільшив дохід на 32%.\r\nРНБО збирається створити координаційний центр для реформування держконцерну.