Для реформирования "Укроборонпрома" СНБО создаст координационный центр

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет о намерении создать Координационный центр для реформирования государственного концерна "Укроборонпром".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.\r\n"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк сообщил, что будет создан Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в ходе межведомственного совещания по реформированию оборонно-промышленного комплекса", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, в совещании приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли, председатель Государственной аудиторской службы, представители Наблюдательного совета и руководства "Укроборонпрома" и эксперты Аппарата СНБО.\r\nСообщается, что координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.\r\nУчастники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля.\r\nЗаседания группы будут проходить на регулярной основе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 16 марта бывший президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома". Решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял 22 мая.\r\nТем временем "Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев.