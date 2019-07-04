Для реформирования "Укроборонпрома" СНБО создаст координационный центр

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет о намерении создать Координационный центр для реформирования государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк сообщил, что будет создан Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в ходе межведомственного совещания по реформированию оборонно-промышленного комплекса", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли, председатель Государственной аудиторской службы, представители Наблюдательного совета и руководства "Укроборонпрома" и эксперты Аппарата СНБО.

Сообщается, что координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля.

Заседания группы будут проходить на регулярной основе.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта бывший президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома". Решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял 22 мая.

Тем временем "Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев.