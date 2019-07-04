подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 13:25 417
Силовые структуры 2019-07-04T15:30:04+03:00
Українські Новини
Для реформирования "Укроборонпрома" СНБО создаст координационный центр

Для реформирования "Укроборонпрома" СНБО создаст координационный центр

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет о намерении создать Координационный центр для реформирования государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк сообщил, что будет создан Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в ходе межведомственного совещания по реформированию оборонно-промышленного комплекса", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли, председатель Государственной аудиторской службы, представители Наблюдательного совета и руководства "Укроборонпрома" и эксперты Аппарата СНБО.

Сообщается, что координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля.

Заседания группы будут проходить на регулярной основе.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта бывший президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома". Решение о выделении 32 млн гривен на финансовый аудит "Укроборонпрома" Кабмин принял 22 мая.

Тем временем "Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев.

Больше новостей о: СНБО Координация Укроборонпром Александр Данилюк

Архив
Новости
Гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом 15:39
У Зеленского падает, у Бойко растет: свежие рейтинги 15:36
Представители общественности выиграли суд у директора ГБР Трубы касательно проведения нового конкурса в РГК, - Ярослав Романенко 15:25
Известная харьковчанка Багалей обратилась к Зеленскому из-за израильского гражданства кандидата от "Слуги народа" Куницкого 15:24
Будущий губернатор Луганской области Комарницкий не знает, почему Зеленский хочет назначить именно его 15:24
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники 07:16
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok