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09 августа 2019, пятница, 15:26 248
Силовые структуры 2019-08-09T15:26:36+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" приступил к разработке варианта модернизации патрульных катеров береговой охраны Island

"Укроборонпром" приступил к разработке варианта модернизации патрульных катеров береговой охраны Island

Катер Island. Фото: пресс-служба
Катер Island. Фото: пресс-служба "Укроборонпром"

Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров береговой охраны Island.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав "Укроборонпрома", по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре прошлого года были переданы США Военно-морским силам Украины", - говорится в нем.

Согласно сообщению, модернизация катеров будет направлена ​​на максимальное повышение боевой эффективности.

Сейчас специалистами предприятия уже получена необходимая техническая документация по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованными всех возможностей Island.

Сообщается, что модернизация катеров Island может осуществляться на Николаевском судостроительном заводе.

Катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США Военно-морским силам Украины.

Как сообщали Українськi Новини, "Укроборонпром" увеличил чистый доход от реализации продукции на 32%, или на 9,2 млрд гривен, до 37,6 млрд гривен в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.


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