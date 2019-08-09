"Укроборонпром" приступил к разработке варианта модернизации патрульных катеров береговой охраны Island

Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров береговой охраны Island.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українськi Новини.

"ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав "Укроборонпрома", по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре прошлого года были переданы США Военно-морским силам Украины", - говорится в нем.

Согласно сообщению, модернизация катеров будет направлена ​​на максимальное повышение боевой эффективности.

Сейчас специалистами предприятия уже получена необходимая техническая документация по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованными всех возможностей Island.

Сообщается, что модернизация катеров Island может осуществляться на Николаевском судостроительном заводе.

Катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США Военно-морским силам Украины.

Как сообщали Українськi Новини, "Укроборонпром" увеличил чистый доход от реализации продукции на 32%, или на 9,2 млрд гривен, до 37,6 млрд гривен в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

"Укроборонпром" создан в декабре 2010 года, в его состав входит 105 предприятий военно-промышленного комплекса.





