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12 серпня 2019, понеділок, 13:27 15
Вибори 2019-08-12T13:39:30+03:00
Українські Новини
Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів

Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів

Президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененка через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.

Про це він сказав під час поїздки в Житомирську область в понеділок, 12 серпня, передають Українські Новини.

Зеленський запитав Печененка, як він бореться з видобувачами бурштину.

Начальник поліції заявив, що нелегальний промисел майже зупинений, але повністю подолати його неможливо.

"Я вам не вірю, вибачте будь ласка... Я вам дуже рекомендую залишити свою посаду", - заявив Президент йому у відповідь.

Зеленський також зазначив, що поговорить з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим з приводу звільнення Печененка.

Крім того, Президент має намір домагатися звільнення обласного прокурора і начальника обласного управління СБУ, які, на його думку, причетні до схем нелегального видобутку бурштину в Житомирській області.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації колишнього заступника начальника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Віталія Бунечка.

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