Зеленський закликає піти у відставку начальника житомирської поліції через бурштинових старателів

Президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененка через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.\r\nПро це він сказав під час поїздки в Житомирську область в понеділок, 12 серпня, передають Українські Новини.\r\nЗеленський запитав Печененка, як він бореться з видобувачами бурштину.\r\nНачальник поліції заявив, що нелегальний промисел майже зупинений, але повністю подолати його неможливо.\r\n"Я вам не вірю, вибачте будь ласка... Я вам дуже рекомендую залишити свою посаду", - заявив Президент йому у відповідь.\r\nЗеленський також зазначив, що поговорить з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим з приводу звільнення Печененка.\r\nКрім того, Президент має намір домагатися звільнення обласного прокурора і начальника обласного управління СБУ, які, на його думку, причетні до схем нелегального видобутку бурштину в Житомирській області.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DAE9OEK-E9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив головою Житомирської обласної державної адміністрації колишнього заступника начальника управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України Віталія Бунечка.