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12 серпня 2019, понеділок, 13:31 12 Карта
Життя 2019-08-12T14:00:01+03:00
Українські Новини
Температура перевищить +34: у вівторок всю Україну чекає сильна спека

Температура перевищить +34: у вівторок всю Україну чекає сильна спека

Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

У той час, як атмосферні фронти змагатимуться зі спекою, 13 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, грози, вдень подекуди град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+34 градуси.

У Карпатах короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в Сумській області без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Сумській області +10...+15 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +29...+31 градус.

12 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, після 35-градусної спеки в Україні знову похолоднішає.

Також синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.

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