Температура перевищить +34: у вівторок всю Україну чекає сильна спека

У той час, як атмосферні фронти змагатимуться зі спекою, 13 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, грози, вдень подекуди град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+34 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Моршині короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в Сумській області без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, у Сумській області +10...+15 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +27...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +20...+22 градуси, вдень +29...+31 градус.\r\n12 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після 35-градусної спеки в Україні знову похолоднішає.\r\nТакож синоптик розповів, яким буде оксамитовий сезон і бабине літо в Україні.