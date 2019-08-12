Температура перевищить +34: у вівторок всю Україну чекає сильна спека

У той час, як атмосферні фронти змагатимуться зі спекою

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, грози, вдень подекуди град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+34 градуси.

У Карпатах короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +14...+19 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві короткочасні дощі, вдень місцями суттєві, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в Сумській області без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+19 градусів, у Сумській області +10...+15 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза; вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +29...+31 градус.

12 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, після 35-градусної спеки в Україні знову похолоднішає.

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