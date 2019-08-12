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12 серпня 2019, понеділок, 13:15 19
Судова влада 2019-08-12T14:15:01+03:00
Українські Новини
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба

Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба допускає допит колишнього Президента Петра Порошенка на поліграфі (детекторі брехні) у той час, як ДБР засекретило інформацію у справах Порошенка.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Не виключаємо, що наступний допит буде проведено із застосуванням поліграфа. До речі, це зовсім не страшно - всі наші співробітники проходять таке психофізіологічне дослідження щороку", - зазначив Труба.

З його слів, у понеділок допит Порошенка тривав близько 2 годин.

Близько 12:00 екс-Президент вийшов з будівлі бюро в кільці правоохоронців, сів в автомобіль і поїхав.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".

25 липня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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