Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба допускає допит колишнього Президента Петра Порошенка на поліграфі (детекторі брехні) у той час, як ДБР засекретило інформацію у справах Порошенка.\r\nПро це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.\r\n"Не виключаємо, що наступний допит буде проведено із застосуванням поліграфа. До речі, це зовсім не страшно - всі наші співробітники проходять таке психофізіологічне дослідження щороку", - зазначив Труба.\r\nЗ його слів, у понеділок допит Порошенка тривав близько 2 годин.\r\nБлизько 12:00 екс-Президент вийшов з будівлі бюро в кільці правоохоронців, сів в автомобіль і поїхав.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".\r\n25 липня Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу "Кузня на Рибальському".