Ціна електроенергії для водоканалів зросла на 8%, - НКРЕКП

Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляє, що після запуску нової моделі ринку електричної енергії ціна на електроенергію для водоканалів зросла на 8%.

Про це сказано в повідомленні НКРЕКП, передають Українські Новини.

"НКРЕКП доводить до відома, що зростання тарифів за рахунок дії сукупних чинників підвищення тарифу на передачу і зменшення тарифів на розподіл електроенергії призводить до підвищення ціни на електроенергію для кінцевого споживача в межах 15% за першим класом напруги, і в межах 8% за другим класом напруги. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства переважно споживають електроенергію за другим класом напруги", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що основні чинники зростання ціни на електроенергію - це збільшення тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго", що враховує відшкодування витрат на виплату виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом.

Крім того, в НКРЕКП зазначають, що за попереднім аналізом рівень зростання вартості електроенергії призводить до зростання в середньому тарифів ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання на 2,54%, на централізоване водовідведення на 2,48%.

При цьому процедура зміни тарифів може бути проведена за умови, якщо різні фактори в сукупності призводять до зміни тарифів більше ніж на 5% від встановленого рівня.

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" заявив, що ціна на електроенергію для промисловості виросла на 30%. Раніше уряд запобіг відключенню водоканалів від електрики.

Тим часом водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.