Через две недели водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды

С 20 августа водоканалы Украины могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Об этом на конференции заявила вице-президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий, пишет пресс-служба ассоциации.

"НКРЭКУ регулирует деятельность ста водоканалов Украины. Подняв стоимость тарифа на передачу для Укрэнерго, НКРЭКУ не подняла стоимость воды и канализации. Сейчас все водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн - за один месяц", - сказала Бабий.

Бабий отметила, поскольку электроэнергия для водоканалов в июле подорожала на 25%, средств для расчетов в августе уже не будет.

"Водоканалы и теплокоммунэнерго начнут отключать от потребления электроэнергии. 100% водоканалов, которым устанавливает тарифы НКРЭКУ, ежедневно несут огромные убытки", - отметила Бабий.

По словам Бабий, у водоканалов должна быть возможность покупать дешевую электроэнергию или тариф надо поднять на 20% - это компенсирует затраты на электроэнергию и заработную плату.

"Если не поднимать тариф на 20%, что мы предлагаем? В рамках рынка есть компания "Гарантированный покупатель", которая покупает электроэнергию у "Энергоатома" по цене 57 коп. за кВт-ч, а в Укргидроэнерго - по 70 коп. за кВт-ч, а продает населению по цене 1,68 грн, получая сверхприбыли. Мы предложили водоканалы и электроэнергию сделать потребителями электроэнергии по 1,68 грн. Тогда нет необходимости поднимать тарифы на 20%, он может вырасти на 10% за счет корректировки заработной платы. Но НКРЭКУ и правительство сделали все, чтобы водоканалы покупали электроэнергию по цене 2,20 грн за кВт-час. - это на 30% больше от тех возможностей, которые есть на рынке. Такая же ситуация у тепловиков", - добавила Бабник.

Кроме того, Бабий прогнозирует, что в августе некоторые водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

"Если ситуация не будет разрешена путем законодательного регулирования до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а как следствие - техногенные аварии. Национальная комиссия должна сказать, что она будет делать: устанавливать тариф или корректировать. Она молчит уже месяц", - сказала Бабий.

Как сообщали Українські Новини, "Укргидроэнерго" работает в аварийном режиме после введения нового энергорынка.

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