Темношкірі п'яні студенти побили киян, які попросили зробити музику в машині тихіше

У ніч на 12 серпня в Києві за адресою вулиця Бориса Гмирі, 6 між місцевими жителями і темношкірими хлопцями виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік попросив іноземців зробити тихіше музику в автомобілі, а після - розбив в їх машині лобове скло, повідомляє "Інформатор".

Іноземці відреагували на поведінку місцевого жителя агресивно і влаштували бійку.

За даними поліції, іноземці, які навчаються та тимчасово проживають в Україні, під'їхали до будинку номер 6 на вулиці Гмирі і ввімкнули гучну музику в своїй машині. Місцевий житель зробив зауваження темношкірим хлопцям і дівчатам в агресивній формі. На що іноземці відреагували неадекватно і спробували наїхати на чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Обурившись, він розбив лобове скло в автомобілі.

Після цього між опонентами зав'язалася бійка, в ході якої двоє місцевих жителів отримали травми. Їх госпіталізували. Злякавшись, люди викликали поліцію. Наряд патрульної поліції затримав одного з іноземців, оскільки він вів себе особливо агресивно. З автомобіля правоохоронців затриманий вигукував нецензурні вирази англійською та погрожував вбити чоловіка - учасника конфлікту.

Друзі затриманого іноземця, які також були напідпитку, запевняли журналістів та перехожих, що причина затримання - темний колір шкіри. Правоохоронці перевірили їх на драгері. Прилад показав, що в організмі водія авто 0.29 проміле алкоголю. Зазначається, що допустима норма за кермом - 0,2 проміле.

Як повідомляли Українські Новини, в Кирилівці бійка між компаніями закінчилася смертельною різаниною.

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