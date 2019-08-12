підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
ONLINE
12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Темношкірі п'яні студенти побили киян, які попросили зробити музику в машині тихіше
12 серпня 2019, понеділок, 09:42 31
Події 2019-08-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Темношкірі п'яні студенти побили киян, які попросили зробити музику в машині тихіше

Темношкірі п'яні студенти побили киян, які попросили зробити музику в машині тихіше

У ніч на 12 серпня в Києві за адресою вулиця Бориса Гмирі, 6 між місцевими жителями і темношкірими хлопцями виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік попросив іноземців зробити тихіше музику в автомобілі, а після - розбив в їх машині лобове скло, повідомляє "Інформатор".

Іноземці відреагували на поведінку місцевого жителя агресивно і влаштували бійку.

За даними поліції, іноземці, які навчаються та тимчасово проживають в Україні, під'їхали до будинку номер 6 на вулиці Гмирі і ввімкнули гучну музику в своїй машині. Місцевий житель зробив зауваження темношкірим хлопцям і дівчатам в агресивній формі. На що іноземці відреагували неадекватно і спробували наїхати на чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Обурившись, він розбив лобове скло в автомобілі.

Після цього між опонентами зав'язалася бійка, в ході якої двоє місцевих жителів отримали травми. Їх госпіталізували. Злякавшись, люди викликали поліцію. Наряд патрульної поліції затримав одного з іноземців, оскільки він вів себе особливо агресивно. З автомобіля правоохоронців затриманий вигукував нецензурні вирази англійською та погрожував вбити чоловіка - учасника конфлікту. 

Друзі затриманого іноземця, які також були напідпитку, запевняли журналістів та перехожих, що причина затримання - темний колір шкіри. Правоохоронці перевірили їх на драгері. Прилад показав, що в організмі водія авто 0.29 проміле алкоголю. Зазначається, що допустима норма за кермом - 0,2 проміле.

Як повідомляли Українські Новини, в Кирилівці бійка між компаніями закінчилася смертельною різаниною.

Раніше голова Нацкорпусу у Вінниці відмовився платити 15 гривень за паркування і влаштував бійку з охоронцем. Крім того, в Полтавській області в магазині поліцейські побили чоловіка.

Більше новин про: Потасовка Бійка темношкірі

Архів
Новини
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА 10:36
Купівля рубля просіла в обмінниках на початку тижня 10:35
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка 08:39 Відео
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
більше новин
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok