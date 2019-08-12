За рік найбільше зросла пенсія у жителів Луганської області, найменше - у жителів Закарпаття

У Луганській області за рік найбільше зросли пенсії, на Закарпатті - менше, при цьому майже 70% пенсіонерів в Україні живуть на пенсію нижче середньої.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що на підставі аналізу даних Пенсійного фонду України, з 1 липня 2018 року по 1 липня 2019 року найбільше зріс середній розмір пенсії в Луганській області – на 20%. Друге та третє місця посідають Київська й Полтавська області – 17,8% зростання. Четверте-шосте за Харківською, Хмельницькою та Черкаською областями – на 17,7%. Далі розташувались Житомирська – на 17,6%, Чернігівська – на 17,5%, Сумська – на 17,4%, Вінницька – на 17,2%, Кіровоградська – на 17,1%, Волинська, Донецька та Тернопільська – на 17%, Львівська й Одеська – на 16,9%, Дніпропетровська – на 16,8%, Миколаївська – на 16,6%, Херсонська область і місто Київ – на 16,4%, Івано-Франківська – на 16,3%, Рівненська – на 16,2%, Запорізька – на 16,1%, Чернівецька – на 15,8%. А найменше зріс середній розмір пенсії в Закарпатській області – на 15,6%. Різниця в темпах зростання становить 4,4%, що не суттєво, оскільки різниця в зростанні середньої зарплати за рік складає 16%. Так найбільше зросла середня заробітна плата на Донеччині – на 28%, а найменше, на 12%, на Закарпатті.

На 1 липня 2019 року у Києві найвищий показник середньої пенсії 4148 грн, а на Тернопільщині найнижчий – 2315 грн. Тобто різниця складає 1833 грн.

На початок липня поточного року середня пенсія по країні становила 3006 грн, тоді як на початок липня минулого року 2562 грн. За рік показник середньої пенсії по країні зріс на 17,3%.

Тільки у семи областях, як і минулого року, цей показник вище середньостатистичного по країні, а саме в Києві – 4148 грн, Донеччині – 3950 грн, Луганщині – 3651 грн, Дніпропетровщині – 3950 грн, Запоріжжі – 3193 грн, Київщині – 3060 грн і Харківщині – 3050 грн.

В усіх інших областях середні пенсії нижче, ніж середня по країні: Полтавській – 2932 грн, Одеській – 2854 грн, Миколаївській – 2796 грн, Львівській – 2733 грн, Сумській – 2708 грн, Черкаській – 2678 грн, Чернігівській – 2677 грн. Кіровоградській – 2656 грн, Житомирській – 2615 грн, Херсонській – 2583 грн, Івано-Франківській – 2569 грн, Волинській – 2527 грн, Хмельницькій – 2519 грн, Вінницькій – 2517 грн, Рівненській – 2513 грн, Чернівецькій – 2386 грн, Закарпатській – 2384 грн і Тернопільській – 2315 грн.

Як повідомляли Українські Новини, ПФ почав фінансування пенсій та субсидій за серпень.

З 1 липня в Україні підвищили пенсії для людей з великим стажем, а також для 33 тис. військовослужбовців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.