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  • Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми
11 серпня 2019, неділя, 20:50 14
Події 2019-08-11T22:45:02+03:00
Українські Новини
Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми

Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми

П'яний водій. Фото: поліція Полтавської області
П'яний водій. Фото: поліція Полтавської області

У Полтавській області правоохоронці затримали водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищив норму в 16 разів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Нетверезого чоловіка помітив водій іншої машини, на його думку той вів себе підозріло. Свідок відразу викликав правоохоронців. У свою чергу співробітники поліції затримали нетверезого і запропонували йому пройти тест на вміст алкоголю. Як показав драгер, вміст алкоголю в крові чоловіка перевищила норму в 16 разів - 3,17 проміле.

"Ми вдячні небайдужим громадянам, які допомагають нам боротися з нетверезими водіями. Сьогодні ваша пильність, можливо, врятувала чиєсь життя", - йдеться в повідомленні.

П'яний водій. Фото: поліція Полтавської областіП'яний водій. Фото: поліція Полтавської області

Згідно повідомлення прес-служби патрульної поліції Полтавській області, автомобіль "ВАЗ 2105" не пропустив Daewoo Lanos, внаслідок чого машини зіткнулися. Машини майже не були пошкоджені, водії вирішили обійтися без допомоги правоохоронців і роз'їхатися, однак у цей час чоловік відчув сильний запах алкоголю від водія "ВАЗ 2105" і затримав його до приїзду правоохоронців.

Поліцейські склали протоколи за статтями "Керування в стані сп'яніння" і "Управління особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом".

Як повідомляли Українські Новини, п'яний водій Lexus потрапив в смертельну ДТП біля нового мосту в Києві. Раніше на Закарпатті п'яний водій збив на смерть 11-річну дівчинку. Тим часом під Запоріжжям п'яний поліцейський наїхав на жінку. Жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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