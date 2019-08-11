Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми

У Полтавській області правоохоронці затримали водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищив норму в 16 разів.\r\nПро це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.\r\nНетверезого чоловіка помітив водій іншої машини, на його думку той вів себе підозріло. Свідок відразу викликав правоохоронців. У свою чергу співробітники поліції затримали нетверезого і запропонували йому пройти тест на вміст алкоголю. Як показав драгер, вміст алкоголю в крові чоловіка перевищила норму в 16 разів - 3,17 проміле.\r\n"Ми вдячні небайдужим громадянам, які допомагають нам боротися з нетверезими водіями. Сьогодні ваша пильність, можливо, врятувала чиєсь життя", - йдеться в повідомленні.\r\nП'яний водій. Фото: поліція Полтавської області\r\nЗгідно повідомлення прес-служби патрульної поліції Полтавській області, автомобіль "ВАЗ 2105" не пропустив Daewoo Lanos, внаслідок чого машини зіткнулися. Машини майже не були пошкоджені, водії вирішили обійтися без допомоги правоохоронців і роз'їхатися, однак у цей час чоловік відчув сильний запах алкоголю від водія "ВАЗ 2105" і затримав його до приїзду правоохоронців.\r\nПоліцейські склали протоколи за статтями "Керування в стані сп'яніння" і "Управління особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, п'яний водій Lexus потрапив в смертельну ДТП біля нового мосту в Києві. Раніше на Закарпатті п'яний водій збив на смерть 11-річну дівчинку. Тим часом під Запоріжжям п'яний поліцейський наїхав на жінку. Жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.