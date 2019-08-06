Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по подозрению сотрудника Национальной полиции в наезде в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Каменке-Днепровской Запорожской области.\r\nОб этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українські Новини.\r\nПо данным ведомства, 5 августа на центральной улице города легковой автомобиль Daewoo Lanos наехал на женщину-пешехода, которая в результате получила телесные повреждения средней тяжести.\r\n\r\nПри проверке водителя установлено, что он работает в одном из подразделений Главного управления Нацполиции в области и в момент наезда на пешехода находился в состоянии алкогольного опьянения.\r\nДосудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).\r\nГБР намерено сообщить полицейскому о подозрении и просить суд избрать ему меру пресечения.\r\nПроцессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.\r\nРазбитое стекло. Фото: ГБР\r\nКак сообщали Українськi Новини, 8 июля 2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского в Харькове. Также в Киеве начальника отделения прокуратуры заметили пьяным за рулем.\r\nТем временем в Киеве майора полиции поймали пьяным за рулем.