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06 августа 2019, вторник, 20:05 29
Силовые структуры 2019-08-06T20:06:53+03:00
Українські Новини
Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР

Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР

Разбитое стекло. Фото: ГБР
Разбитое стекло. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по подозрению сотрудника Национальной полиции в наезде в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Каменке-Днепровской Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 5 августа на центральной улице города легковой автомобиль Daewoo Lanos наехал на женщину-пешехода, которая в результате получила телесные повреждения средней тяжести.

При проверке водителя установлено, что он работает в одном из подразделений Главного управления Нацполиции в области и в момент наезда на пешехода находился в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

ГБР намерено сообщить полицейскому о подозрении и просить суд избрать ему меру пресечения.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.

Разбитое стекло. Фото: ГБРРазбитое стекло. Фото: ГБР

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля 2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского в Харькове. Также в Киеве начальника отделения прокуратуры заметили пьяным за рулем.

Тем временем в Киеве майора полиции поймали пьяным за рулем.

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