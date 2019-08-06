Пьяный полицейский наехал на женщину-пешехода под Запорожьем, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по подозрению сотрудника Национальной полиции в наезде в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Каменке-Днепровской Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 5 августа на центральной улице города легковой автомобиль Daewoo Lanos наехал на женщину-пешехода, которая в результате получила телесные повреждения средней тяжести.

При проверке водителя установлено, что он работает в одном из подразделений Главного управления Нацполиции в области и в момент наезда на пешехода находился в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

ГБР намерено сообщить полицейскому о подозрении и просить суд избрать ему меру пресечения.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.

Разбитое стекло. Фото: ГБР

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