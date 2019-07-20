Возле нового моста в Киеве в смертельное ДТП попал Lexus: в салоне нашли пистолет, а водитель был пьян

Утром в Киеве недалеко от нового моста, который в народе называют "мостом Кличко", произошло тройное ДТП, после которого один из водителей скончался. Об этом сообщает Информатор.\r\n"По словам водителя Газели, он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а после и в его грузовик. После столкновения автомобиль продолжал буксовать на месте. Подойдя к Lexus, он увидел, что за рулем сидит мужчина, который бьется в конвульсиях", – говорится в сообщении.\r\nМужчину достали из авто и вызвали скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было около 50 лет.\r\n"Водитель ГАЗели также сообщил, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя", – пишет издание.\r\nМесто ДТП оградили патрульные. Детали происшествия устанавливаются.\r\n\r\nНапомним, сегодня уже под Киевом легковушка сбила насмерть мужчину и двух женщин.\r\nВ полиции назвали самые опасные для автомобилистов районы: больше всего ДТП было в Голосеевском районею