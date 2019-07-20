Возле нового моста в Киеве в смертельное ДТП попал Lexus: в салоне нашли пистолет, а водитель был пьян

Утром в Киеве недалеко от нового моста, который в народе называют "мостом Кличко", произошло тройное ДТП, после которого один из водителей скончался. Об этом сообщает Информатор.

"По словам водителя Газели, он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а после и в его грузовик. После столкновения автомобиль продолжал буксовать на месте. Подойдя к Lexus, он увидел, что за рулем сидит мужчина, который бьется в конвульсиях", – говорится в сообщении.

Мужчину достали из авто и вызвали скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было около 50 лет.

"Водитель ГАЗели также сообщил, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя", – пишет издание.

Место ДТП оградили патрульные. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, сегодня уже под Киевом легковушка сбила насмерть мужчину и двух женщин.

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