Восени ціни на продукти підскочать: що краще заготовити влітку

В той час, як ціни на огірки продовжують рости, українці звикли "готувати сани влітку", тому в сім'ях вже підраховують, які продукти варто закупити якомога раніше, щоб потім не купувати їх втридорога, пише "Сьогодні".\r\nХліб і крупа\r\nХліб, борошно і макарони будуть рости до кінця осені.\r\n"По хлібобулочних виробах спостерігається щомісячне зростання на 1,5-2%. Пекарі планово піднімають рентабельність соціально значущих сортів хліба", – пояснює директор ЕДК Олег Пендзин.\r\nВ цілому осіннє зростання може досягти і 15%.\r\n"Зокрема, Україна мало засіває жито, яке до того ж йде на експорт. В результаті житнього борошна може бути недостатньо. На зростання вартості борошна, макаронів впливає і можливе подорожчання палива", – пояснює заступник гендиректора УАК Наталія Зарицька.\r\nЦе означає, що восени батон може подорожчати до 16 грн (+2 грн), біле борошно – до 17-18 грн (+2,5 грн), макарони – до 15 грн (+1,9 грн).\r\nКрупи відставати не будуть. Так, гречка може підскочити в ціні на 20%, вважає Зарицька, адже обсяги посівів скоротилися. Але Пендзин впевнений у подорожчанні на 30-40%.\r\n"Зараз посівні площі займають до 40% в порівнянні з 2018-м. Причина – останні два роки гречка дешевшала, тому її менше засіяли", – уточнюють в ЕДК.\r\nНе виключено, що восени за кіло гречки доведеться платити по 25 грн (+7 грн).\r\nОвочі і фрукти\r\nБорщнабір також зростатиме.\r\n"Дощі заважають збору і зберіганню продукції. До кінця осені помідори, цибуля і капуста можуть подорожчати на 5%, а картопля – на 10-15%", – вважає Зарицька.\r\nЯкщо прогнози економістів збудуться, то картоплю чекаємо по 22-25 грн (+ 3-5грн), цибулю – по 12 грн (+1 грн), капусту – по 11 грн (+1 грн), помідори – по 43-48 грн (+2-3 грн).\r\nТрохи набрати – до 10-15% – можуть яблука. На думку Пендзина, на вартість товару впливає велика пропозиція з Польщі, адже якщо курс долара виросте, то яблука теж подорожчають. Тобто за кіло продукту восени, можливо, доведеться заплатити 18 грн (+3 грн).\r\nА ціни на соняшникову олію будуть стабільными.\r\n"Може навіть подешевшати на 5% за рахунок хорошого врожаю і високих обсягів виробництва на експорт", – кажуть в УАК.\r\nЗначить, восени пляшка олії в акціях обійдеться в 30 грн (-1,5-2 грн).\r\nМ'ясо і молоко не порадують\r\nВосени яйця можуть подорожчати до 5-20%.\r\n"Курка в теплу пору року несе яйця краще, ніж в холод. Тому крім сезонності інших факторів зростання немає", – вважає Зарицька.\r\nТобто за десяток заплатимо 26 грн (+1,2 грн). А молоко, сир, вершкове масло можуть вирости на 17-25% в листопаді, уточнюють в УАК, адже молочне поголів'я скорочується. Так, літр молока обійдеться в 32 грн (+6 грн). Ще на 6% подорожчає свинина\r\n"Ціни на нашу свинину можна порівняти з Польщею. Тому імпорт стабілізує ціни в Україні", – каже Пендзин.\r\nУ листопаді 1 кг свинячої грудинки може коштувати 112 грн (+6-7 грн).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, аграрії прогнозують, що країна може зіткнутися з дефіцитом картоплі.\r\nТим часом продукти з борщового набору в червні подешевшали на 19 гривень.