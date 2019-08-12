Восени ціни на продукти підскочать: що краще заготовити влітку

В той час, як ціни на огірки продовжують рости, українці звикли "готувати сани влітку", тому в сім'ях вже підраховують, які продукти варто закупити якомога раніше, щоб потім не купувати їх втридорога, пише "Сьогодні".

Хліб і крупа

Хліб, борошно і макарони будуть рости до кінця осені.

"По хлібобулочних виробах спостерігається щомісячне зростання на 1,5-2%. Пекарі планово піднімають рентабельність соціально значущих сортів хліба", – пояснює директор ЕДК Олег Пендзин.

В цілому осіннє зростання може досягти і 15%.

"Зокрема, Україна мало засіває жито, яке до того ж йде на експорт. В результаті житнього борошна може бути недостатньо. На зростання вартості борошна, макаронів впливає і можливе подорожчання палива", – пояснює заступник гендиректора УАК Наталія Зарицька.

Це означає, що восени батон може подорожчати до 16 грн (+2 грн), біле борошно – до 17-18 грн (+2,5 грн), макарони – до 15 грн (+1,9 грн).

Крупи відставати не будуть. Так, гречка може підскочити в ціні на 20%, вважає Зарицька, адже обсяги посівів скоротилися. Але Пендзин впевнений у подорожчанні на 30-40%.

"Зараз посівні площі займають до 40% в порівнянні з 2018-м. Причина – останні два роки гречка дешевшала, тому її менше засіяли", – уточнюють в ЕДК.

Не виключено, що восени за кіло гречки доведеться платити по 25 грн (+7 грн).

Овочі і фрукти

Борщнабір також зростатиме.

"Дощі заважають збору і зберіганню продукції. До кінця осені помідори, цибуля і капуста можуть подорожчати на 5%, а картопля – на 10-15%", – вважає Зарицька.

Якщо прогнози економістів збудуться, то картоплю чекаємо по 22-25 грн (+ 3-5грн), цибулю – по 12 грн (+1 грн), капусту – по 11 грн (+1 грн), помідори – по 43-48 грн (+2-3 грн).

Трохи набрати – до 10-15% – можуть яблука. На думку Пендзина, на вартість товару впливає велика пропозиція з Польщі, адже якщо курс долара виросте, то яблука теж подорожчають. Тобто за кіло продукту восени, можливо, доведеться заплатити 18 грн (+3 грн).

А ціни на соняшникову олію будуть стабільными.

"Може навіть подешевшати на 5% за рахунок хорошого врожаю і високих обсягів виробництва на експорт", – кажуть в УАК.

Значить, восени пляшка олії в акціях обійдеться в 30 грн (-1,5-2 грн).

М'ясо і молоко не порадують

Восени яйця можуть подорожчати до 5-20%.

"Курка в теплу пору року несе яйця краще, ніж в холод. Тому крім сезонності інших факторів зростання немає", – вважає Зарицька.

Тобто за десяток заплатимо 26 грн (+1,2 грн). А молоко, сир, вершкове масло можуть вирости на 17-25% в листопаді, уточнюють в УАК, адже молочне поголів'я скорочується. Так, літр молока обійдеться в 32 грн (+6 грн). Ще на 6% подорожчає свинина

"Ціни на нашу свинину можна порівняти з Польщею. Тому імпорт стабілізує ціни в Україні", – каже Пендзин.

У листопаді 1 кг свинячої грудинки може коштувати 112 грн (+6-7 грн).

Як повідомляли Українські Новини, аграрії прогнозують, що країна може зіткнутися з дефіцитом картоплі.

Тим часом продукти з борщового набору в червні подешевшали на 19 гривень.