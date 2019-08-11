підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 серпня 2019, неділя, 19:18 34
Суспільство 2019-08-11T21:15:02+03:00
Українські Новини
В зоні ООС в суботу загинув 25-річний житель Дніпра: ким був воїн

В зоні ООС в суботу загинув 25-річний житель Дніпра: ким був воїн

Роман Романенко. Фото: Інформатор
Роман Романенко. Фото: Інформатор

Вчора, 10 серпня, в зоні проведення ООС загинув 25-річний Роман Романенко, житель Дніпра.

Про це повідомляє "Інформатор".

За добу збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Роман загинув у районі Світлодарська від потрапляння з автоматичного гранатомета.

'"Командування Операції об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним з приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенко Романа Сергійовича. Вкрай складно підібрати слова, які б дали змогу послабити душевний біль від втрати коханої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами", — написали у штабі ООС.

Роман любив подорожувати, захоплювався фотографією і присвячував своє життя спорту. Він був бійцем полку "Азов" і бився за Україну з перших років війни. Друзі згадують його, як людину слова, того, на кого не страшно покластися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше четверо військових загинули внаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня. Після чого вранці 7 серпня Зеленський зателефонував Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

 

Більше новин про: війна на Донбасі Втрати в зоні ООС Роман Романенко

Архів
Новини
П'яний водій. Фото: поліція Полтавської області
Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми 20:50
Під Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими 20:19
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
В зоні ООС в суботу загинув 25-річний житель Дніпра: ким був воїн 19:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова 16:28
Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка 17:07
більше новин
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok