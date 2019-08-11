В зоні ООС в суботу загинув 25-річний житель Дніпра: ким був воїн

Вчора, 10 серпня, в зоні проведення ООС загинув 25-річний Роман Романенко, житель Дніпра.

Про це повідомляє "Інформатор".

За добу збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Роман загинув у районі Світлодарська від потрапляння з автоматичного гранатомета.

'"Командування Операції об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним з приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенко Романа Сергійовича. Вкрай складно підібрати слова, які б дали змогу послабити душевний біль від втрати коханої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами", — написали у штабі ООС.

Роман любив подорожувати, захоплювався фотографією і присвячував своє життя спорту. Він був бійцем полку "Азов" і бився за Україну з перших років війни. Друзі згадують його, як людину слова, того, на кого не страшно покластися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше четверо військових загинули внаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня. Після чого вранці 7 серпня Зеленський зателефонував Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.