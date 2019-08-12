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12 серпня 2019, понеділок, 06:15 14 Карта
Життя 2019-08-12T07:45:02+03:00
Українські Новини
Після 35-градусної спеки в Україні знову похолодає: прогноз погоди

Після 35-градусної спеки в Україні знову похолодає: прогноз погоди

Спека Фото: pixabay.com
Спека Фото: pixabay.com

Погода у понеділок, 12 серпні, буде в Україні спекотною. Протягом дня очікується +26..+32 градуси, на крайньому заході, на південному заході - Чернівецька область, Одещина - ймовірно до +35 градусів.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Дощів не буде, лише на Волині, Рівненщині та Львівщині можливі локальні грозові осередки. У Києві понеділок очікується сонячним та спекотним, вдень +28..+30 градусів.  З найближчої перспективи сильна спека очікується в Україні, включно з Києвом, у вівторок", - написала вона.

Також синоптик зазначила, що надалі спека ще побуде на Півдні, Сході, у центральних областях, але до п‘ятниці поступово піде за межі України.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, у серпні та вересні 2019 року в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода буде сприяти відпочинку на морі.

Крім того, синоптики спрогнозували погоду до жовтня. В кінці вересня очікуються заморозки з різким зниженням температури повітря, а в жовтні температура повітря вночі може досягати мінусових показників.

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