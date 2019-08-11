Офіс Президента не погодив з ветеранами план маршу до Дня Незалежності

Офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив план заходів до Дня Незалежності, який цього року пройде без військового параду і у "новому форматі".

Водночас ветеранські та волонтерські організації, які організовують власний марш 24 серпня, кажуть, що команда президента свої плани з ними не погоджувала, пише "ВВС-Україна".

"У цьому році святкування 28-й річниці Незалежності України пройде в новому форматі. Головний акцент урочистостей - діти як майбутнє країни", - повідомили в Офісі президента в суботу.

Офіційні заходи мають початися 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні загальнонаціональною хвилиною мовчання.

"На знак того, що Україна і українці пам'ятають своїх героїв, прозвучать сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста країни. Вони будуть символізувати сто ударів серця кожного з Героїв, полеглих Небесної Сотні", - йдеться в анонсі на сайті президента.

Зазначається, що в цьому заході візьме участь глава держави з родиною, а також сім'ї загиблих майданівців і бійців, а також ветерани АТО - вони покладуть квіти на місці розстрілів і пов'яжуть синьо-жовті стрічки навколо.

"Під звуки дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела", - анонсують у президента.

Водночас організатори неофіційного "Маршу захисників України", який також заплановано на ранок 24 серпня в центрі Києва, кажуть, що команда президента не узгодила з ними свій план, хоча вони зустрічалися з заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком і домовлялися розвести у часі заходи.

"Ніхто нічого не узгоджував!", - написав у Facebook один з організаторів "Маршу" Павло Білоус.

"Ніяких офіційних обговорень з оргкомітетом "Маршу захисників" не було. Нам просто "призначили" час не спитавши", - повідомив інший член оргкомітету Андрій Медведько.

Оргкомітет проведе у понеділок прес-конференцію, на якій розкаже про власні плани.

Раніше вони планували пройти Хрещатиком близько 9:00 ранку.

"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - розповідав один з учасників оргкомітету Євген Дикий.

В оргкомітеті також наголошують, що їхній захід - неполітичний та пройде без будь-якої партійної символіки.

"Маршу захисників України" став реакцією на те, що Володимир Зеленський вирішив уперше за п'ять років не проводити військовий парад до Дня Незалежності. Таке рішення він пояснив надто високою вартістю організації параду.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.

Раніше Зеленський доручив Кабміну розробити план святкування Дня незалежності.