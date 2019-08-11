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11 серпня 2019, неділя, 14:44 7
Азія 2019-08-11T15:30:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: в Китаї пронісся потужний тайфун, знищуючи все на своєму шляху

Відео дня: в Китаї пронісся потужний тайфун, знищуючи все на своєму шляху

Східне узбережжя Китаю в ніч на 10 серпня атакував потужний тайфун "Лекіма". Він забрав життя щонайменше 28 людей, ще два десятки вважаються зниклими безвісти.

В провінції Чжецзян, де зараз епіцентр стихії постраждали майже 498 тисяч осіб, повідомляє "24 канал" з посиланням на Xinhua. З неї вже тимчасово переселили понад 750 тисяч жителів.

Тайфун вже пошкодив сільськогосподарські угіддя на площі 173 тисяч гектарів і знищив поля на площі понад 20 тисяч гектарів.

Загалом від супертайфуну постраждали понад 3 мільйонів людей, зруйновано не менш як 200 житлових будинків, ще понад 3 тисячі будівель пошкоджено. Крім того, в Шанхаї через негоду переселені 253 тисяч осіб, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Швидкість вітру усередині тайфуну на той момент, коли він досяг прибережних районів провінції Чжецзян, становила близько 50 метрів за секунду. Він поступово втрачає свою силу і рухається в північному напрямку зі швидкістю близько 15 кілометрів на годину.

Через сильну негоду в країні зупинили все поромне сполучення, скасовано кілька сотень авіарейсів, закрито залізничні лінії.

Влада Китаю оголосила червоний рівень небезпеки і закликає людей бути обережними та не виходити на вулиці.

На відео, які очевидці публікують в соцмережах видно, що шквальний вітер зносить все на своєму шляху, валить дерева, перевертає авто і зриває покрівлі будинків.

Як повідомляли Українські Новини, удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини.

Тим часом в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.

 

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