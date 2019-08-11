За добу бойовики 13 раз обстріляли позиції ООС: 1 військовий загинув, ще 1 поранений

Бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 10 серпня, один український військовослужбовець був поранений, один загинув.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.



"10 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.



В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення, а також під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.



З початку поточної доби обстрілу ворожих позицій ООС зафіксовано не було.



Як повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.



Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.



Тим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.