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11 серпня 2019, неділя, 13:26 5
Силові структури 2019-08-11T13:30:02+03:00
Українські Новини
За добу бойовики 13 раз обстріляли позиції ООС: 1 військовий загинув, ще 1 поранений

За добу бойовики 13 раз обстріляли позиції ООС: 1 військовий загинув, ще 1 поранений

Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 10 серпня, один український військовослужбовець був поранений, один загинув.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"10 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення, а також під час виконання бойового завдання загинув військовий Національної гвардії України.

З початку поточної доби обстрілу ворожих позицій ООС зафіксовано не було.

Як повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули в результаті обстрілу в зоні ООС.

Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Тим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.

 

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