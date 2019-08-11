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11 серпня 2019, неділя, 11:35 6
Світ 2019-08-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Лівії підірвали машину співробітників ООН: троє загиблих

У Лівії підірвали машину співробітників ООН: троє загиблих

Бомба вибухнула в машині співробітників ООН. Скріншот: Reuters
Бомба вибухнула в машині співробітників ООН. Скріншот: Reuters

Вчора, 10 серпня, в результаті вибуху автомобільної бомби в східному лівійському місті Бенгазі загинули три співробітники ООН і два інших члена місії. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш засудив напад і заявив про двох загиблих співробітників ООН.


Вибух стався перед торговим центром і банком. В результаті вибуху було поранено 10 осіб, серед них були діти.

"Генеральний секретар закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррик.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна була зібратися у суботу на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.

Як повідомляли Українські Новини, в Лівії знищили два українських літака Іл-76, загинув пілот.

Раніше Лівія звільнила затриманого в 2016 році українського моряка.

У 2017 році Росії перекинула на авіабазу в Єгипті свій спецназ і військову техніку для операції в Лівії.

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