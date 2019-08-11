У Лівії підірвали машину співробітників ООН: троє загиблих

Вчора, 10 серпня, в результаті вибуху автомобільної бомби в східному лівійському місті Бенгазі загинули три співробітники ООН і два інших члена місії. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш засудив напад і заявив про двох загиблих співробітників ООН.



Вибух стався перед торговим центром і банком. В результаті вибуху було поранено 10 осіб, серед них були діти.

"Генеральний секретар закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррик.



Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна була зібратися у суботу на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.



Як повідомляли Українські Новини, в Лівії знищили два українських літака Іл-76, загинув пілот.

Раніше Лівія звільнила затриманого в 2016 році українського моряка.



У 2017 році Росії перекинула на авіабазу в Єгипті свій спецназ і військову техніку для операції в Лівії.