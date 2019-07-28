В Ливии уничтожены два украинских самолета Ил-76, погиб пилот

В Ливии в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сбит самолет Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.

По данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два транспортных самолета Ил-76, и оба принадлежат Украине.

А в Telegram-канал "Галлифрейские технологии" сообщает, что украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного экипажа погиб, а судьба остальных пилотов пока неизвестна.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля учебный самолет упал в Харьковской области, пилот катапультировался.

В октябре истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.

Позже стало известно, что украинский военный и нацгвардеец США погибли вследствие падения истребителя.