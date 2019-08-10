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10 серпня 2019, субота, 23:55 8
Світ 2019-08-11T01:15:01+03:00
Українські Новини
Путін приїхав на мотоциклі в анексований Севастополь

Путін приїхав на мотоциклі в анексований Севастополь

Президент Росії Володимир Путін, рейтинг якого впав до мінімуму за 18 років, приїхав на мотоциклі "Урал" в аннексированный Севастополь, де відвідав байк-шоу скандального мотоклубу "Нічні вовки" на горі Гасфортае.

Про це повідомляє "РИА-Крим".

Наголошується, що глава Росії приїхав за кермом мотоцикла, у колясці якого сидів так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

На сидіння позаду Путіна сидів так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя" Михайло Развожаєв. Путін був у шкіряній куртці і зі сцени не виступав.

"Дуже радий всіх вас бачити, дуже приємно, що ви продовжуєте цю традицію, започатковану 10 років тому. Вітаю вас з 10-річчям і бажаю вам найкращого. Це дуже хороше починання, хороша ідея, яка об'єднує і любителів техніки, любителів мотоциклів, і всіх, хто серцем і душею ставиться до нашої Батьківщини. Приємно, що такі мужні, круті хлопці подають приклад молодим людям у нашій країні і показують їм, як потрібно ставитися до Росії", – заявив Путін.

Нагадаємо, на мітингах у Москві масово затримують людей, охочих чесних виборів.

Тим часом, Путін запізнився на зустріч з Папою Римським вже вдруге.

Раніше пенсійна реформа рекордно "завалила" рейтинг Путіна.

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