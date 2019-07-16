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16 июля 2019, вторник, 18:31 35
Внешняя политика 2019-07-16T18:31:48+03:00
Українські Новини
ООН приветствует переговоры Путина и Зеленского

ООН приветствует переговоры Путина и Зеленского

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности, посвященному вступлению в силу закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, созванного по требованию России, передают Українськi Новини.

"В инаугурационной речи Президент Зеленский акцентировал на необходимости мира, единства и отказа от политики разъединения. Он подчеркнул готовность к диалогу. ООН поддерживает такие высказывания, которые делают акцент на диалоге и мире. Мы приветствуем усилия по диалогу на всех уровнях, в том числе двухстороннем между главами государств. Надеемся они помогут развязать конфликт", - сказала она.

Переговоры также поприветствовал представитель Франции в ООН.

"Мы приветствуем двухсторонние контакты между Украиной и Россией на высоком уровне, которые конкретизировались в первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина 11 июля", - сказал он.

ООО рассчитывает, что внеочередные парламентские выборы в Украине 21 июля и формирование нового правительства придадут стимул для имплементации "минских договоренностей".

Говоря о законе о языке Дикарло отметила, что он вызвал замечания, как внутри, так и вне Украины, и хоть в финальной версии многие спорные пункты были сняты, закон до сих пор вызывает опасения.

Она призвала учесть рекомендации управления Верховного комиссара ООН по правам человека и незамедлительно принять закон о реализации прав национальных меньшинств, в котором защита их прав соотносились бы с защитой государственного языка для интеграции внутри общества.

Также она напомнила, что после парламентских выборов в Украине ожидаются заключения Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") по этому закону.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июля Зеленский и Путин в телефонном режиме обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц.

Это был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.

Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси

Путин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.

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