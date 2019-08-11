Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва

Президента України Володимира Зеленського закликали істотно зменшити величезну зарплату голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, який може стати прем'єром України. \r\nВідповідна петиція з'явилася на сайті глави держави 8 серпня, передають Українські Новини.\r\nАвтор петиції - Геннадій Оніщук. На його думку, державний чиновник не може отримувати мільйонні гонорари, коли більшість громадян України ледве зводять кінці з кінцями.\r\n"Андрій Коболєв, керівник НАК "Нафтогаз України", і ще 15 топ-мененджеров цієї державної компанії за 2017 рік отримали аж двісті чотири мільйони народних гривень заробітної плати і премій!!! Це по 12,750 млн. грн. на 16 чоловік!!! І це в той час, коли більшість українців виживають і оплачують захмарні комунальні тарифи!!!" - написано в петиції.\r\nСкріншот: petition.president.gov.ua\r\nЗбір підписів буде тривати ще 91 день.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, глава "Нафтогазу" отримав понад 1 млн гривень премії за кожний робочий день у 2018 році.\r\nТакож, отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.\r\nКрім того, став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.