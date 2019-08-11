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11 серпня 2019, неділя, 07:00 17
Політика 2019-08-11T09:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва

Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва

Андрій Коболєв. Фото: hubs.ua
Андрій Коболєв. Фото: hubs.ua

Президента України Володимира Зеленського закликали істотно зменшити величезну зарплату голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, який може стати прем'єром України.

Відповідна петиція з'явилася на сайті глави держави 8 серпня, передають Українські Новини.

Автор петиції - Геннадій Оніщук. На його думку, державний чиновник не може отримувати мільйонні гонорари, коли більшість громадян України ледве зводять кінці з кінцями.

"Андрій Коболєв, керівник НАК "Нафтогаз України", і ще 15 топ-мененджеров цієї державної компанії за 2017 рік отримали аж двісті чотири мільйони народних гривень заробітної плати і премій!!! Це по 12,750 млн. грн. на 16 чоловік!!! І це в той час, коли більшість українців виживають і оплачують захмарні комунальні тарифи!!!" - написано в петиції.

Скріншот: petition.president.gov.uaСкріншот: petition.president.gov.ua

Збір підписів буде тривати ще 91 день.

Як повідомляли Українські Новини, глава "Нафтогазу" отримав понад 1 млн гривень премії за кожний робочий день у 2018 році.

Також, отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.

Крім того, став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.

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