подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
21 июля 2019, воскресенье, 19:05 856
Выборы 2019-07-21T21:33:16+03:00
Українські Новини
Должность премьера может достаться Коболеву, Витренко или Данилюку, - кандидат от "Слуги народа"

Должность премьера может достаться Коболеву, Витренко или Данилюку, - кандидат от "Слуги народа"

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) допускает назначение премьер-министром секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева или исполнительного директора  "Нефтегаза" Юрия Витренко.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Такого рода люди (могут быть назначены премьером). Которые являются профессиональными экономистами, которые могут спокойно разговаривать на английском языке, которые знают уже, как работает государство, и не были в партиях и "междусобойчиках", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, возможно ли назначение Данилюка, Коболева или Витренко на должность премьер-министра.

Кандидат в депутаты отметил, что команда Президента Владимира Зеленского уже обсуждает до 4 кандидатур на данную должность.

"Тимошенко там нет, и Палицы там нет", - добавил Арахамия.

Как сообщали Українськi Новини, глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Также, получив гигантскую премию, Коболев решил отказаться от зарплаты.

Кроме того, стал известен список, кому "Нефтегаз" выплатит гигантские премии.

Больше новостей о: Андрей Коболев Юрий Витренко Премии Нефтегазу Давид Арахамия

Архив
Новости
Объявлены окончательные результаты Национального exit-poll-2019 22:30
Менее 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах 22:19
Левочкин о результатах exit poll: это несомненная победа 22:02
Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию 21:59 Обновляется
Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело 21:51
больше новостей
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Выборы окончены. Зеленский предложил Вакарчуку формировать коалицию 21:59 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok