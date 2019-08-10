Військовий Нацгвардії загинув під час виконання бойового завдання, - штаб ООС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу ПИщевика у напрямку Верхньошироківського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Гнутового у напрямку Верхньошироківського - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі Світлодарська у напрямку Лозової - з автоматичного гранатомета; біля Луганського в напрямку Логвинова - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Як повідомляли Українські Новини, в СБУ заявили, що на Донбасі бойовики незаконно позбавили волі 223 людини.

Також Генштаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять у зоні проведення ООС.