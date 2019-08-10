Боевики нарушили перемирие 6 раз: стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.\r\nО ситуации по состоянию на 7 часов 10 августа сообщил штаб ООС.\r\nВраг обстреливал позиции украинсокой армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 2 раза.\r\n"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксовано. От начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции ВСУ. Обстрелы велись вблизи Светлодарска и поселка Пищевик", - отчитываются в штабе.\r\n"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" - заверили военные.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.\r\nТак, 6 августа в результате обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя в Донецкой области погибли 4 украиснких военных.\r\nТем временем в СБУ сообщили что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека.