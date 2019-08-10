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10 августа 2019, суббота, 08:20 399
Силовые структуры 2019-08-10T08:30:30+03:00
Українські Новини
Боевики нарушили перемирие 6 раз: стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Боевики нарушили перемирие 6 раз: стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 10 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинсокой армии из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции военных были обстреляны 2 раза.

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксовано. От начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции ВСУ. Обстрелы велись вблизи Светлодарска и поселка Пищевик", - отчитываются в штабе.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" - заверили военные.

Как сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.

Так, 6 августа в результате обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя в Донецкой области погибли 4 украиснких военных.

Тем временем в СБУ сообщили что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека.

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