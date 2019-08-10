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10 серпня 2019, субота, 19:09 34
Світ 2019-08-10T21:45:26+03:00
Українські Новини
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів

Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

На проспекті Сахарова вдень 10 серпня пройшла узгоджена акція за вільні вибори. За даними "Білого лічильника", на неї прийшли 49,9 тисячі осіб - у два рази більше, ніж на попередній узгоджений мітинг на Сахарова три тижні тому, повідомляє "Медуза".

При цьому поліція нарахувала 20 тисяч учасників. На акції, незважаючи на застереження мерії Москви, виступили російські репери Face, IC3PEAK і "Кровосток". Мітинг завершився без великих пригод - по його закінченні багато учасники вирушили гуляти по центру Москви, де почалися масові затримання, фото яких публікують користувачі соцмереж.

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/TwitterЗатримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

Митинг на проспекте Сахарова. Фото: mudakoff/TwitterМітинг на проспекті Сахарова. Фото: mudakoff/Twitter

Пізніше в столиці Росії почалася акція "Повернемо собі право на вибори" на тому ж проспекті Сахарова, на який, за даними видання, прийшли майже 50 тисяч чоловік.

Мітинг на проспекті Сахарова. Фото: Bogomil Rajnov/TwitterМітинг на проспекті Сахарова. Фото: Bogomil Rajnov/Twitter

Коли учасники пішли в центр в бік метро "Китай-місто", почалися затримання.

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/TwitterЗатримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

Станом на 18:40, протестувальників з усіх боків оточили Омонівці, які не пропускають нікого в бік від площі.

Станом на 18:20 "ОВС-Інфо" оцінювало кількість затриманих в 23 людини.

За даними "Дощу" станом на 18:40 затримано 70 осіб.

Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/TwitterЗатримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter

За даними "ОВС-Інфо" на 19:10, у Москві на акції за чесні вибори затримані 106 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах у Москві. Раніше на мітингу в Москві затримали більше тисячі людей: нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.

Тим часом рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років.

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