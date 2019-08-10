На проспекті Сахарова вдень 10 серпня пройшла узгоджена акція за вільні вибори. За даними "Білого лічильника", на неї прийшли 49,9 тисячі осіб - у два рази більше, ніж на попередній узгоджений мітинг на Сахарова три тижні тому, повідомляє "Медуза".\r\nПри цьому поліція нарахувала 20 тисяч учасників. На акції, незважаючи на застереження мерії Москви, виступили російські репери Face, IC3PEAK і "Кровосток". Мітинг завершився без великих пригод - по його закінченні багато учасники вирушили гуляти по центру Москви, де почалися масові затримання, фото яких публікують користувачі соцмереж.\r\nЗатримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov\/Twitter\r\nМітинг на проспекті Сахарова. Фото: mudakoff\/Twitter\r\n\r\nМитинг на проспекте Сахарова закончился. А вот что сейчас происходит на Мясницкой pic.twitter.com\/xRpPIczDla\r\n— RTVI (@RTVi) August 10, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nПізніше в столиці Росії почалася акція "Повернемо собі право на вибори" на тому ж проспекті Сахарова, на який, за даними видання, прийшли майже 50 тисяч чоловік.\r\nМітинг на проспекті Сахарова. Фото: Bogomil Rajnov\/Twitter\r\n\r\nРосгвардия ворвалась в отель, где скрылись протестующие pic.twitter.com\/Uz0mfp2odu\r\n— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКоли учасники пішли в центр в бік метро "Китай-місто", почалися затримання.\r\nЗатримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov\/Twitter\r\nСтаном на 18:40, протестувальників з усіх боків оточили Омонівці, які не пропускають нікого в бік від площі.\r\n\r\nПротестующих оттесняют на МаросейкуАлександра Горохова \/ «Медуза» pic.twitter.com\/8pLB3uSUiQ\r\n— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nСтаном на 18:20 "ОВС-Інфо" оцінювало кількість затриманих в 23 людини.\r\nЗа даними "Дощу" станом на 18:40 затримано 70 осіб.\r\nЗатримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov\/Twitter\r\nЗа даними "ОВС-Інфо" на 19:10, у Москві на акції за чесні вибори затримані 106 осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах у Москві. Раніше на мітингу в Москві затримали більше тисячі людей: нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.\r\nТим часом рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років.