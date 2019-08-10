У Зеленського назвали головну тему Дня Незалежності та затвердили перелік заходів

Офіс Президента Володимира Зеленського затвердив план заходів 28-го Дня Незалежності в Києві за новим форматом.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента України, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у 2019 році головний акцент урочистостей - "діти як майбутнє країни".

Ранок 24 серпня розпочнеться з вшанування героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність країни. Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. На знак того, що Україна і українці пам'ятають своїх героїв, прозвучать сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста країни. Вони будуть символізувати сто ударів серця кожного з героїв, полеглих Небесної Сотні.

У пам'ятному заході разом із Зеленським і його сім'єю візьмуть участь рідні та близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани АТО і діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні і зв'яжуть синьо-жовті стрічки навколо.

Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято національний прапор, а військовий хор виконає гімн України а капела.

В рамках святкування на головній площі країни відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні в сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Крім того, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Воно розпочнеться близько 9:50.

Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виплатить 300 млн грн на премії військовим замість параду на День Незалежності.

Також Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності.