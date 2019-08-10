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10 серпня 2019, субота, 15:36 19
Силові структури 2019-08-10T17:30:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: Воїни ООС змагалися за найкращий екіпаж бойової машини піхоти з вогнем і перешкодами

Відео дня: Воїни ООС змагалися за найкращий екіпаж бойової машини піхоти з вогнем і перешкодами

У районі проведення Операції об'єднаних сил пройшли змагання на найкращий екіпаж бойової машини піхоти.

Про це повідомляє прес-служба ООС на сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Згідно з повідомленням, військовослужбовці здійснювали дрібний ремонт, за допомогою спеціальних механізмів витягували без сторонньої допомоги "загрузли в болоті" машини, долали шестикілометровий марш з безліччю природних і штучних перешкод і вели вогонь на швидкість і влучність за всіма видами штатного озброєння.

За результатами змагань, третє місце отримали представники 25 Окремої Повітряної Дніпропетровської Бригади, друге - екіпаж 17 Окремої Криворізької танкової Бригади. Перше місце у боротьбі вибороли воїни 14 Окремої Механізованої Бригади.

Як повідомляли Українські Новини, видовищні змагання протитанкових ракет пройшли в ООС, з'явилися яскраві фото. Раніше битви за найкращий танковий екіпаж пройшли під Донецьком.

Тим часом десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром.

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Танк. Скріншот: ООС/Facebook
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