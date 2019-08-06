Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром

На площадке приземления Сингуры в Житомирской области десантно-штурмовая бригада, военные десантно-штурмовых войск и отдельное подразделение совершили прыжки с парашютом.\r\nОб этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на странице Генерального штаба в соцсети Facebook, публикуя соответствующие фото.\r\n\r\nСогласно сообщению, десантирование проводилось из многоцелевого вертолета Ми-8 армейской авиации Сухопутных войск с высоты 600 метров и 800 метров.\r\nНакануне прыжков, десантники прошли курс воздушно-десантной подготовки, отработали элементы наземной подготовки на тренажерах воздушных комплексов и самостоятельно выполнили укладку своих парашютов.\r\n\r\nВ ВСУ рассказали, что среди воинов-десантников немало и тех, кто первый раз в своей прыгал с парашюта.\r\nОтмечается, что военнослужащие показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали в воздухе и при приземлении.\r\n"Мы не рассматриваем скачок как саму цель, мы рассматриваем его как один из способов доставки военнослужащих в район выполнения задач", - подчеркнул офицер воздушно-десантной подготовки одной из воинских частей десантно-штурмовых войск.\r\nПрыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, украинские десантники совершили первые в 2019 прыжки с парашютом. Позже на Донбассе десантники совершили ночные прыжки с парашютом.\r\nГод назад в Харькове женщины установили мировой рекорд по парашютному спорту.