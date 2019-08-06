подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 20:43 2266
Силовые структуры 2019-08-06T21:05:48+03:00
Українські Новини
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром

Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром

Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На площадке приземления Сингуры в Житомирской области десантно-штурмовая бригада, военные десантно-штурмовых войск и отдельное подразделение совершили прыжки с парашютом.

Об этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на странице Генерального штаба в соцсети Facebook, публикуя соответствующие фото.

Согласно сообщению, десантирование проводилось из многоцелевого вертолета Ми-8 армейской авиации Сухопутных войск с высоты 600 метров и 800 метров.

Накануне прыжков, десантники прошли курс воздушно-десантной подготовки, отработали элементы наземной подготовки на тренажерах воздушных комплексов и самостоятельно выполнили укладку своих парашютов.

В ВСУ рассказали, что среди воинов-десантников немало и тех, кто первый раз в своей прыгал с парашюта.

Отмечается, что военнослужащие показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали в воздухе и при приземлении.

"Мы не рассматриваем скачок как саму цель, мы рассматриваем его как один из способов доставки военнослужащих в район выполнения задач", - подчеркнул офицер воздушно-десантной подготовки одной из воинских частей десантно-штурмовых войск.

Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/FacebookПрыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Как сообщали Українські Новини, украинские десантники совершили первые в 2019 прыжки с парашютом. Позже на Донбассе десантники совершили ночные прыжки с парашютом.

Год назад в Харькове женщины установили мировой рекорд по парашютному спорту.

Больше новостей о: ВСУ Десантники Парашюты Фото дня Прыжки с парашютом

Архив
Новости
В Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей 22:09
В центральной больнице Одессы прогремел взрыв: мужчина и женщина погибли на месте 21:45
Дизайнер Артемий Лебедев сбежал из России 21:25
Гонтареву, Филатова и Стеценко вызвали в ГПУ для вручения подозрения 20:59
Скандальный "Укроборонпром" увеличил доход больше чем на треть в 2018 20:57
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек 06:00
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи 23:55
больше новостей
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok