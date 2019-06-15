Фото дня: зрелищные сражения за лучший танковый экипаж под Донецком

На одном из полигонов Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж. Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку огневой, тактической, инженерной подготовки.\r\nОб этом сообщает Министерство обороны Украины, публикуя соответствующие фото.\r\n\r\nТакже на практике бойцы отработали радиационную, химическую и биологическую защиты и некоторые специальные элементы - загрузку и разгрузку боеприпасов, эвакуацию раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.\r\nЗаместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь отметил, что подобные учения проводятся для улучшения профессиональной выучки личного состава при выполнении задач на незнакомой местности.\r\n\r\nБондарь отметил, что учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Бойцы пытались выполнять задания с учетом местности и температурных условий.\r\nСогласно конечным результатам соревнований, первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.\r\nТанк. Фото: Минобороны\r\nКак сообщали Українські Новини, ВСУ провели масштабные танковые учения возле Азовского моря. Также военные показали танки, полученные для соревнований в Германии.\r\nКроме того, появилось видео огневых испытаний нового мощного украинского танка с высоты птичьего полета.