Фото дня: зрелищные сражения за лучший танковый экипаж под Донецком

На одном из полигонов Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж. Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку огневой, тактической, инженерной подготовки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, публикуя соответствующие фото.

Также на практике бойцы отработали радиационную, химическую и биологическую защиты и некоторые специальные элементы - загрузку и разгрузку боеприпасов, эвакуацию раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.

Заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь отметил, что подобные учения проводятся для улучшения профессиональной выучки личного состава при выполнении задач на незнакомой местности.

Бондарь отметил, что учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Бойцы пытались выполнять задания с учетом местности и температурных условий.

Согласно конечным результатам соревнований, первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.

Танк. Фото: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, ВСУ провели масштабные танковые учения возле Азовского моря. Также военные показали танки, полученные для соревнований в Германии.

Кроме того, появилось видео огневых испытаний нового мощного украинского танка с высоты птичьего полета.