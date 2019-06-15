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15 июня 2019, суббота, 23:52 43
Силовые структуры 2019-06-16T00:00:48+03:00
Українські Новини
Фото дня: зрелищные сражения за лучший танковый экипаж под Донецком

Фото дня: зрелищные сражения за лучший танковый экипаж под Донецком

Танк. Фото: Минобороны
Танк. Фото: Минобороны

На одном из полигонов Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж. Участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала практическую отработку огневой, тактической, инженерной подготовки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, публикуя соответствующие фото.

Также на практике бойцы отработали радиационную, химическую и биологическую защиты и некоторые специальные элементы - загрузку и разгрузку боеприпасов, эвакуацию раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.

Заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь отметил, что подобные учения проводятся для улучшения профессиональной выучки личного состава при выполнении задач на незнакомой местности.

Бондарь отметил, что учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Бойцы пытались выполнять задания с учетом местности и температурных условий.

Согласно конечным результатам соревнований, первенство среди пяти команд-участниц завоевал экипаж танка 36-й отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции объединенных сил.

Танк. Фото: МинобороныТанк. Фото: Минобороны

Как сообщали Українські Новини, ВСУ провели масштабные танковые учения возле Азовского моря. Также военные показали танки, полученные для соревнований в Германии.

Кроме того, появилось видео огневых испытаний нового мощного украинского танка с высоты птичьего полета.

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Танк. Фото: Минобороны
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