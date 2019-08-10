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10 серпня 2019, субота, 15:11 17
Судова влада 2019-08-10T17:00:02+03:00
Українські Новини
Голова райради під Житомиром "погорів" на хабарі за оренду лікарень

Голова райради під Житомиром "погорів" на хабарі за оренду лікарень

Затримання чиновника Коростенського райради на хабарі. Фото: Військова прокуратура
Затримання чиновника Коростенського райради на хабарі. Фото: Військова прокуратура

Військова прокуратура затримала голову Коростенської районної ради Житомирської області Василя Клименка за підозрою в отриманні 1 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в повідомленні військової прокуратури, передають Українські Новини.

"Чиновник із Житомирської області погорів на вимаганні 1000 доларів США "винагороди" за здачу в оренду лікарняних приміщень. Голову Коростенської районної ради було затримано на місці злочину 9 серпня військовою прокуратурою Центрального регіону України спільно з Київським теруправлінням ДБР і Управлінням захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіціі", - сказано в ньому.

Встановлено, що вимогу голова райради висунув фізичній особі-підприємцю на початку серпня.

За передачу йому 1 000 доларів пообіцяв забезпечити перемогу в конкурсі та затвердження в подальшому договору оренди приміщень Коростенської клінічної лікарні.

Отримання винагороди задокументовано негласними слідчими діями, після чого голову райради було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зараз проводяться слідчі та інші процесуальні дії.

Готуються повідомлення затриманому про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

У повідомленні не вказано особу затриманого, однак на сайті райради зазначено, що його головою є 53-річний Василь Клименко.

Як повідомляли Українські Новини, чиновника Міненерго затримали на хабарі в тисячу доларів. Раніше заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео.

Крім того, глава громади отримав $25 тис. хабара за земельні ділянки в Дніпрі.

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