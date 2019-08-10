Голова райради під Житомиром "погорів" на хабарі за оренду лікарень

Військова прокуратура затримала голову Коростенської районної ради Житомирської області Василя Клименка за підозрою в отриманні 1 тис. доларів хабара.\r\nПро це йдеться в повідомленні військової прокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Чиновник із Житомирської області погорів на вимаганні 1000 доларів США "винагороди" за здачу в оренду лікарняних приміщень. Голову Коростенської районної ради було затримано на місці злочину 9 серпня військовою прокуратурою Центрального регіону України спільно з Київським теруправлінням ДБР і Управлінням захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіціі", - сказано в ньому.\r\nВстановлено, що вимогу голова райради висунув фізичній особі-підприємцю на початку серпня.\r\nЗа передачу йому 1 000 доларів пообіцяв забезпечити перемогу в конкурсі та затвердження в подальшому договору оренди приміщень Коростенської клінічної лікарні.\r\nОтримання винагороди задокументовано негласними слідчими діями, після чого голову райради було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.\r\nЗараз проводяться слідчі та інші процесуальні дії.\r\nГотуються повідомлення затриманому про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.\r\nУ повідомленні не вказано особу затриманого, однак на сайті райради зазначено, що його головою є 53-річний Василь Клименко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, чиновника Міненерго затримали на хабарі в тисячу доларів. Раніше заступника мера Борисполя затримали на хабарі 60 тис. гривень і зняли передачу на відео.\r\nКрім того, глава громади отримав $25 тис. хабара за земельні ділянки в Дніпрі.